Fermana-Avezzano: Sfida Cruciale per Evitare la Retrocessione in Serie D

Ormai i calcoli sono finiti per la Fermana che oggi alle 15 riceve la visita dell’Avezzano per cercare di alimentare speranze per il finale di stagione. Se non arrivasse il successo, sarebbe la decima gara di fila senza vittoria, e anche un addio praticamente certo alla Serie D e dunque la seconda retrocessione in appena dodici mesi. Ma Savini e i suoi ragazzi vogliono crederci al netto anche di una situazione complicatissima legata alle assenze. Non ci sarà il portiere Di Stasio e l’esterno Casucci, neanche convocati per problemi fisici; convocazione che è arrivata per Tafa ma questo sembra più per onor di firma che per altro, dopo l’infortunio di domenica a Sora. A questo si aggiungono anche gli under Granatelli e Dragomir out da un po’ e soprattutto le squalifiche di Etchegoyen e Sardo, protagonisti nel bene e nel male domenica scorsa. Insomma tante gatte da pelare per Mirko Savini che ha parlato così alla vigilia: "Partita fondamentale, inutile nascondersi, abbiamo bisogno di fare tre punti e faremo di tutto per ottenerli. E’ stata una settimana particolare, tra qualche defezione fisica e le squalifiche, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti a dare tutto per ottenere la vittoria. Affrontiamo una squadra in salute, che sta facendo molto bene, ma ci dobbiamo concentrare su noi stessi e il nostro obiettivo principale, cioè di fare tre punti". Dubbi anche sul sistema di gioco alla luce delle assenze: l’inserimento di Pappalardo potrebbe variare l’assetto offensivo con un trequartista dietro a Bianchimano e De Silvestro. Se invece la scelta fosse su Pinzi, da valutare nel caso la tenuta, parleremmo ancora di 4-3-3. Lo stesso sistema dell’Avezzano di Pagliarini che si presenta al Recchioni con una posizione di classifica decisamente rassicurante, con un +5 sui playout da gestire fino al termine. All’andata il colpo da tre punti della Fermana fu firmato da Sardo che si conquistò e trasformò il rigore oltre il novantesimo. Ma ora la musica è ben diversa da allora e sugli spalti mancheranno anche gli ultras gialloblù che hanno annunciato già da tempo che in casa non ci saranno, rimanendo vicino ai colori gialloblù in trasferta. Oggi però conta, in qualsiasi modo, portare a casa i tre punti per non rendere inutili le ultime giornate di una stagione decisamente complicata.

Probabile formazione (4-3-3): Perri; Diouane, Tomassini, Cocino, Karkalis; Valsecchi, Romizi, Mavrommatis; Pappalardo; De Silvestro, Bianchimano All. Savini

Roberto Cruciani