Fermana chiude la stagione in Serie D con la trasferta a Castelfidardo

Ultima tappa di una stagione maledetta per la Fermana che conclude la sua avventura in Serie D con la trasferta di Castelfidardo. Un match che per la classifica non ha assolutamente nulla da dire: domenica scorsa i gialloblù sono scesi matematicamente in Eccellenza mentre la squadra di Giuliodori ha assolutamente blindato la propria Serie D, con il successo nel derby di Ancona. Ultima stagionale di commiato per i canarini che saranno seguiti, come tutte le ultime trasferte, dai tifosi di fede gialloblù che invece hanno disertato le ultime casalinghe. Un segnale che la tifoseria ha voluto dare forte anche domenica scorsa dove, nel derby con la Samb, in pochissimi hanno scelto di esserci, circa trecento. La chiusura di una stagione maledetta, iniziata in ritardo per le note vicende estive, con un doppio obiettivo fin dall’inizio chiaro: cercare la salvezza in campo e chiudere la ristrutturazione del debito con il tribunale fuori, per avere un futuro. Il primo obiettivo è saltato, sul secondo si attende l’ufficialità ma la strada sembra tracciata. Spettatore interessato a questa seconda situazione ovviamente anche il gruppo interessato alla maggioranza delle quote della Fermana e guidato da Francesco Pileri, uscito allo scoperto in settimana. Trattativa riaccesa dopo qualche titubanza dovuta all’Eccellenza ma che era iniziata da diversi mesi. Trattative che vedono protagonisti lo stesso Pileri, in rappresentanza di società internazionale con interessi (settore edilizio e alberghiero) a Malta, Gianfilippo Simoni per la proprietà insieme a Federico Ruggeri (cui spetterebbe un ruolo tecnico) ma anche con l’attenzione massima del sindaco Paolo Calcinaro, pubblicamente elogiato per il lavoro svolto dallo stesso Pileri. In questi giorni si attende l’incontro ufficiale, proprio a Fermo, per chiudere in maniera definitiva sempre aspettando la fumata bianca dell’omologa. Tanta carne al fuoco extracampo ed ecco che diventa quasi superfluo parlare del match di Castelfidardo in cui Mirko Savini (potrebbe essere la sua ultima da tecnico canarino) dovrebbe dare spazio a chi ne ha avuto meno finora, magari con tanti giovani anche da valutare in vista della prossima stagione di Eccellenza. Tra i convocati rientrano Bianchimano e De Silvestro con il primo che è l’unico ad avere un obiettivo, seppur piuttosto platonico, come quello della doppia cifra in classifica marcatori.

Roberto Cruciani