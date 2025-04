Fermana-Civitanovese: Sfida Cruciale allo Stadio Recchioni

Una speranza per due. Tra Fermana e Civitanovese, è sfida all’ultimo sangue. Fischio d’inizio alle 15, allo stadio Recchioni si incontrano ultima e penultima, distanziate di sole tre lunghezze, quando al termine dei novanta minuti mancheranno due sole giornate alla fine. Basta e avanza questo per inquadrare l’importanza della partita. "Non parlerei proprio di ultima spiaggia perché bisognerà vedere gli altri risultati, ma certo è una partita da vincere – dice il tecnico dei rivieraschi, Luigi Bugiardini -. Le motivazioni devono arrivare da sole in una gara del genere, sennò è inutile fare i calciatori. Io posso dare le idee: non aspettare l’avversario, fare un giro palla veloce e andare in verticale. Voglio rivedere i primi 20 minuti di Sora, ma mantenuti per gran parte dell’incontro".

Ieri mattina la squadra ha svolto la rifinitura al Polisportivo, per poi partire alla volta di Porto San Giorgio dove si è radunata in una sorta di mini-ritiro. L’unico indisponibile del gruppo è l’alternativa difensiva Mancini, invece Foglia ha smaltito l’infortunio. In mediana riecco capitan Visciano, mentre tra Domizi e Capece la scelta potrebbe ricadere sul primo. Per il resto, le maggiori certezze riguardano ancora una volta la difesa, dove dovrebbe essere confermato il quartetto composto da Franco e Rossetti sulle fasce, al centro l’inamovibile coppia Diop - Passalacqua. In attacco, invece, difficilmente si rinuncerà a Brunet, finora il più ispirato dei suoi. Stavolta l’argentino potrebbe essere affiancato da Padovani. Sul fronte locale, i canarini saranno privi dell’asso De Silvestro e del portiere Di Stasio. Fuori anche Casucci e Granatelli. Nonostante la classifica, la formazione gialloblù sta vivendo un buon momento di forma considerando i 5 punti raccolti negli ultimi 3 turni. "l’aspetto mentale sarà determinante – sono le parole di Mirko Savini, tecnico della Fermana –. Bisognerà farci trovare pronti perché sarà una partita di seconde palle e duelli, dovremo essere bravi a farli nostri e ad essere veloci di testa". La trasferta è vietata ai tifosi rossoblù.

Le probabili formazioni

FERMANA (3-5-1-1): Perri; Tomassini, Cocino, Karkalis; Diouane, Etchegoyen, Romizi, Busato, Brandao Vaz; Valsecchi; Bianchimano. All. Savini.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Domizi, Visciano, Macarof; Padovani, Brunet. All. Bugiardini.