Fermana, debutto amaro. Passa il Montegranaro

FERMANA

1

MONTEGRANARO

3

FERMANA: Raccichini; Murati (10’ st Dicembre), Kieling, Maquisse, Malafronte (35’ st Frinconi); Morelli (49’ st Saviano), Marin; Catapano (1’ st Pulpito), Cicarevic (35’ st Guti), Petronelli; Solmonte. All. Gentilini.

MONTEGRANARO: Fatone; Chimezie, Urbinati, Alidori (32’ Capodaglio) Stortini; Evangelisti, Palladini (40’ st Capasso), Capponi; Albanesi (12’ st Proesmans); Rotondo (18’ st Jallow), Tonuzi (1’ st Ciarrocchi). All. Mengo.

Arbitro: Mattia Gasparoni di Jesi.

Reti: 9’ Solmonte, 25’ Albanesi (rigore), 43’ Albanesi, 46’ Rotondo.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Alidori, Morelli, Murati, Albanesi, Dicembre, Proesmans. Recupero 2 + 4.

Inizia con una sconfitta, preventivabile alla vigilia visto il ritardo rispetto agli avversari, della Fermana di mister Gentilini che prima passa in vantaggio contro il Montegranaro e poi viene ribaltata in pochi minuti dalla doppietta di Albanesi e dalla rete di Rotondo, tutto nel primo tempo. Tante le situazione da rivedere in casa Fermana con Guti con solo 20 minuti sulle gambe e utilizzato nel finale, mentre erano assenti Rodriguez e Scanagatta. Difesa dunque da reinventare e che cambierà più volte durante la sfida. Maqquisse parte dietro prima di essere spostato in mediana già nel primo tempo. Montegranaro più consolidato con il suo 4-3-1-2 che Mengo ha disegnato fin dallo scorso anno in cui Tonuzi è una spina nel fianco perenne e Albanesi si fa sentire con una doppietta. In avvio di gara è due volte Raccichini a salvare su altrettante conclusioni a botta sicura di Tonuzi. Montegranaro che arriva bene in area avversaria ma manca nella rifinitura.

Fermana che invece colpisce alla seconda occasione (dopo un colpo di testa sull’esterno di Solmonte). Montegranaro sbilanciato dopo un angolo e sul rinvio lungo di Raccichini, Cicarevic rifinisce al meglio per Solmonte che deposita in rete da pochi passi. E pensare che la Fermana potrebbe raddoppiare ma Kieling di testa colpisce la traversa su azione d’angolo. L’azione prosegue e Murati butta giù in area Tonuzi: dal dischetto Albanesi impatta. Montegranaro che torna a spingere e trova il raddoppio ancora con Albanesi che deposita con un tap-in in rete dopo un bello sviluppo sulla sinistra. Fermana che perde le distanze e viene punita nel recupero: si invola Albanesi partendo da centrocampo e serve a Rotondo un assist al bacio che deve solo essere spinto dentro.

Nella ripresa Montegranaro che riparte in avanti ma non trova lo spunto vincente, girandola di cambi e Fermana che si riorganizza trovando anche un rigore (fallo su Pulpito) che Cicarerivc si fa neutralizzare da Fatone e il risultato non cambierà più.