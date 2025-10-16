Fermana, Fofi subito super. E ora la sfida con Mengo

La Fermana ha mandato in archivio la seconda vittoria consecutiva in appena sette giorni per rituffarsi in una settimana di preparazione in vista del derby fermano di domenica prossima a Montegranaro. Gara da affrontare con la massima attenzione visto che la squadra dell’ex Eddy Mengo, alla Fermana prima da calciatore e poi di recente da tecnico delle giovanili, proprio al La Croce in campionato ha fatto bottino pieno battendo nell’ordine Urbino, Trodica e Jesina. Nove punti sui dieci totali per capitan Urbinati e compagni sono arrivati dai match casalinghi anche se in questo momento è l’infermeria affollata a turbare in sonni dei calzaturieri. Ma la Fermana deve concentrarsi su quello che ha fatto di buono in queste gare, partendo dagli otto gol realizzati e dunque da una ritrovata pericolosità offensiva dopo la sterilità delle prime giornate con due soli gol tra l’altro su palla inattiva. Indubbiamente l’arrivo di Flavio Fofi davanti ha indubbiamente aumentato la pericolosità in casa Fermana e domenica l’attaccante romano ha messo a segno una doppietta, seppure non nelle migliori condizioni fisiche. Due gol di testa, anzi con il turbante in testa. Una vistosa fasciatura per tamponare l’intervento di un proprio compagno di squadra, il brasialiano Kieling sul finale del primo tempo. Su un angolo a favore l’incrocio violento tra le due teste ha portato ad una ferita vistosa alla testa, poi suturata nel post gara con alcuni punti.

Eppure Fofi, che già aveva servito un assist a Guti per la rete del vantaggio, ad inizio ripresa ci ha messo due volte la testa per altrettante reti. Insomma decisivo in ogni senso l’attaccante ex Rieti che poi è uscito dal campo anche per il sangue che usciva copioso dalla fasciatura e che lo ha costretto anche al cambio di maglia, subito dopo lo scontro. Di certo la sua presenza è un fattore nel reparto avanzato della Fermana. Due gare disputate finora, tre gol realizzati (tutti di testa, anche quello all’esordio a Jesi) e due assist serviti ai compagni. Nonostante i punti di sutura le sue condizioni non destano preoccupazioni eccessive e a Montegranaro ci sarà a guidare l’attacco di una Fermana che dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con cui ha giocato fin dal ventesimo della gara di domenica e che ha fatto svoltare la gara, liberando anche la fantasia e l’estro dello spagnolo Guti. Occhio anche all’altro spagnolo Carmona che ha esordio con un gol e che è un’altra freccia all’arco di mister Gentilini.

Roberto Cruciani