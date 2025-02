Fermana, il carattere di Pappalardo. "Peccato la sconfitta ma guardiamo avanti»

Ha subito mostrato di avere personalità in campo con buone giocate domenica scorsa ma allo stesso tempo anche grande fiducia in se stessa Majchol Pappalardo, centrocampista arrivato a fine mercato in casa Fermana e subito mandato in campo da Brini in occasione della sfida con L’Aquila. Lo ha raccontato a Lunediretta, su Tv Cenro Marche partendo dalla prima parte di stagione non fortunatissima vissuta con l’Angri nel girone H di serie D. "All’inizio sono stato molto bene ad Angri, poi ci sono stati dei problemi con il presidente. E’ un gran bel girone quello H con tante squadre che giocano un calcio molto propositivo. Personalmente potevo fare di più ma le condizioni non erano semplici, diciamo che mi accontento di quanto fatto ad inizio stagione". Sette presenze ed un gol fino a fine ottobre per lui, poi a gennaio il passaggio a Fermo ed esordio con sconfitta domenica scorsa. "Con L’Aquila è stata una gara molto combattuta ma penso che i due errori arbitrali ci hanno portato sotto di due gol. Nonostante questo abbiamo riaperto la gara con il gol di De Silvestro ma nel finale non siamo riusciti ad impensierirli, si sono abbassati e chiusi moltissimo. Per come la vedo io sono tre punti persi perché potevamo veramente fare molto di più ma anche gli episodi ci hanno penalizzato". Idee molto chiare per Pappalardo sia su se stesso che sulla Fermana: "Daremo il massimo per salvare la categoria. Siamo una squadra forte, ci auguriamo di fare bene e l’augurio è quello di regalare tante gioie ai tifosi che domenica ho sentito molto caldi. Con il gruppo ci siamo subito trovati bene, sulla stessa lunghezza d’onda e con un mister veramente preparato. Io voglio fare bene con questa maglia, magari ripetendo la stagione fatta a Locri lo scorso anno (25 gare e sei reti all’attivo, ndr) ma è inutile parlare e promettere. I numeri parleranno a fine stagione". Testa e cuore già al Bianchelli di Senigallia per la sfida con la Vigor Senigallia che attualmente non vive un grandissimo momento di forma. "Con la Vigor prepareremo la gara per conquistare i tre punti. Hanno iniziato la stagione per fare un altro tipo di campionato poi le cose sono cambiate. Ma noi dobbiamo solo pensare a noi e a fare del nostro meglio". E forse ci sarà ancora spazio per lui, chissà se dal primo minuto. Con la squalifica di Romizi, per recidività in ammonizione, si libera il ruolo da mezzala destra nel centrocampo a tre. Un ruolo che Pappalardo ha già ricoperto e che si sposa alle sue caratteristiche.

Roberto Cruciani