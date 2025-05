Fermana: imprenditori maltesi a Fermo per trattare l'acquisto con Tumas Group

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e c’è grande attesa per vedere gli imprenditori maltesi a Fermo per trattare dal vivo la Fermana. Ormai è noto a tutti, l’inizio della prossima settimana sarà decisivo per conoscere le sorti della Fermana. Saliranno a Fermo gli imprenditori e tasteranno con mano quello che la Fermana al momento "offre". Partendo dalla Cops che la Fermana ha contribuito a rendere riutilizzabile rifacendo il manto erboso pur essendo in gestione al Comune di Fermo ma di proprietà del ministero degli interni. Passando poi per il Bruno Recchioni che dall’ultimo restyling arrivato nel 2000 in occasione della promozione in Serie B non ha avuto ulteriori particolari ritocchi nel corso di questi anni (fatta eccezione per pre-filtraggio e videosorveglianza esterne obbligatorie nei Pro) e inizia a sentire un po’ l’usura del tempo che passa ma resta pur sempre un lusso per i campionati dilettantistici che ora si trovano ad affrontare i gialloblù. Un passaggio in sede presso la casetta rossa è obbligatoria, non solo per vedere gli uffici ma anche per immergersi nella storia centenaria canarina custodia a Casa Fermana. Insomma un primo contatto diretto anche con la città per il pool di imprenditori che fa capo al Tumas Group e al Tum Invest della famiglia Fenech che da tempo lavorano sulla trattativa per l’acquisto della maggioranza delle quote: al momento il 55% con la famiglia Simoni ancora dentro con il 45%. Insomma su queste basi si tratterà e l’obiettivo dichiarato è quello di arrivare ad un accordo che ci si augura essere almeno preliminare in attesa della fumata bianca sull’omologa. Diverse le situazioni che vanno discusse in tal senso, partendo dalla stessa omologa, passando anche per la chiusura della stagione in corso e delle situazioni pendenti con i privati. Cosa trapela dalle rispettive parti? Fiducia e moderato ottimismo sulla possibilità di definire la questione entro il mese di maggio. Tra i tifosi al momento poche le prese di posizioni ufficiali anche per le dure stagioni passate di recente e quindi le cocenti delusioni avute. Ambiente gialloblù che prima vuole vedere cosa sarà messo sul piatto della prossima stagione canarina che sarà in Eccellenza. Una categoria che mancava a Fermo da bene tredici stagioni e che dopo tante delusioni ci si aspetta di affrontare con ambizioni di alta classifica per puntare in alto. Ma prima ovviamente la vicenda societaria: l’attenzione è tutta rivolta lì. Roberto Cruciani