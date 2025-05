Fermana: incontri decisivi con Tumas Group per il futuro del club

Giorni di calma piatta nelle dichiarazioni, si lavora a microfoni spenti in vista di quello che sarà un inizio settimana probabilmente decisivo per il futuro della Fermana. In programma infatti tra martedì e mercoledì, secondo le indicazioni che trapelano da viale Trento, l’incontro nel capoluogo fermano con gli imprenditori interessati provenienti da Malta e che fanno capo al Tumas Group e il Tum Invest, holding e società di riferimento dell’importante famiglia maltese Fenech. Nonostante migliaia di chilometri e il mare a dividere Fermo con Malta, di certo gli emissari del gruppo maltese hanno tenuto sempre sotto controllo la situazione e l’evolversi dei movimenti qua in Italia. Parliamo naturalmente degli sviluppi inerenti l’omologa della ristrutturazione del debito che a giorni dovrebbe essere decretata dal Tribunale di Fermo. Chiaramente solo dopo questa ufficialità si potrà eventualmente "passare alle questioni formali" parafrasando un termine utilizzato qualche stagioni fa in casa Milan dall’allora dirigente Fassone. Nel frattempo si andranno a delineare proprio in questi incontri tutte le questioni relative alla Fermana che sarà con il gruppo di imprenditori, almeno inizialmente, in quota di maggioranza con un 55% (quota spesso indicata) che gestiranno appunto i nuovi insieme al manager Francesco Pileri (foto), referente principale di questo gruppo. E’ lui che in questi messi ha tessuto le fila di questo accordo e ha lavorato insieme a Gianfilippo Simoni e al direttore generale Federico Ruggeri all’intesa, anche con alcune apparizioni in zona. La prima in occasione di Fermana-Civitanovese, ultima sfida casalinga della stagione e la seconda qualche settimana dopo per un incontro dietro la scrivania, preparatorio nel definire ogni dettaglio in vista appunto della prossima settimana. Occasione importante per la Fermana chiamata a tirare una linea importante e ripartire con un organizzazione differente che ridia anche stimoli in positivo ad una piazza che nelle ultime due stagioni ha vissuto stabilmente tra la zona play-out e l’ultima posizione.

Roberto Cruciani