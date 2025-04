Fermana pronta per la trasferta decisiva a Termoli: dubbi su De Silvestro

E’ il giorno della rifinitura in casa Fermana da svolgere in mattinata al Bruno Recchioni ma nessuna partenza anticipata, alla volta di Termoli (distanza non proibitiva) si partirà domenica mattina. E’ la trasferta più importante della stagione al momento, una chiave di volta da cui dipenderà anche il cammino delle ultime giornate e il peso specifico che esse avranno. Si porta dietro dubbi importanti Mirko Savini in diverse posizioni del campo visto le condizioni fisiche non certo ottimali. Ieri allenamento allo stadio ed è possibile che la stessa modalità sia riservata alla rifinitura di stamattina. Un modo anche per tenere la situazione ancor più sotto controllo in particolare per i nodi tattici e le condizioni di alcuni atleti. Su tutti Elio De Silvestro che non è uscito benissimo dalla gara di domenica scorsa e le sue condizioni destano preoccupazione considerando che non si è allenato nei giorni scorsi. Sarebbe una grave perdita per l’impatto che ha avuto domenica scorsa con un assiste (e mezzo praticamente) ma anche per l’intesa mostrata nel duo davanti con Bianchimano. In preallarme comunque Mattia Sardo, pronto a far coppia con l’ariete lombardo, in caso di forfait di De Silvestro. Per il resto probabile che si riparta dal 3-5-2 di domenica scorsa che garanzie ne ha date ance dietro. In quel reparto tutto potrebbe rimanere come contro l’Avezzano, Tafa ha lavorato a parte e sembra assai improbabile vederlo in campo a Termoli, più chance decisamente per la sfida di giovedì prossimo con la Civitanovese al Bruno Recchioni, match nel quale è certo il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù. Ma ora la testa della Fermana deve essere a Termoli perché per alimentare speranze di salvezza serve tornare con il sorriso domenica sera. In mediana Savini riavrà a disposizione Etchegoyen. Lo proporrà in un centrocampo interamente over con Romizi e Valsecchi, sacrificando un pur positivo Busato? Oppure si proseguirà con la linea mediana di domenica scorsa, tenendosi alcune cartucce magari a gara in corso. Ciò che conterà sarà l’atteggiamento, lo stesso visto con l’Avezzano, anche prendendosi qualche rischio ma per andare a far male lì davanti. Sarà un Termoli probabilmente ancora con il 3-5-2 come Carnevale, richiamato al posto di Mosconi, aveva impostato fino al suo addio ma anche con la ferita aperta di Civitanova con la rimonta subita in pieno recupero con due gol al passio in appena 120 secondi.