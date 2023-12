Fermana Segnali positivi per gli stipendi

In casa Fermana l’allarme sembra rientrato, almeno per il momento. I bonifici per i giocatori e lo staff tecnico non sono ancora partiti, ma la situazione appare sulla via della risoluzione. La proprietà ha trovato i fondi necessari per coprire i pagamenti prima del termine ultimo fissato per la mezzanotte di lunedì 18 dicembre. Settimane frenetiche che comunque lasceranno il segno nel futuro prossimo del club. La situazione è stata salvata in fretta e furia in extremis, con il rischio di veder arrivare il deferimento e i punti di penalizzazione che era veramente vicino. Sarebbe stata la pietra tombale per tutto l’ambiente. Lasceranno il segno soprattutto nei discorsi per la cessione del club che, dopo le forti fragilità evidenziate da questa situazione, verranno intensificati. Di Matteo e la cordata fermana si sono ritirati, perciò gli unici rimasti alla finestra sono Rosati e Gammieri. L’ex ds della Fermana e l’avvocato ormai da settimane hanno attenzionato da vicino tutta la situazione degli stipendi per conto degli imprenditori alle loro spalle. Non hanno messo voce sui vari pagamenti, lasciando la gatta da pelare ai Simoni, che in qualche modo sembrano avercela fatta. Verosimilmente però non si potrà soffrire sempre così a ogni scadenza. Dare aria alle casse sarà fondamentale per lasciare il verdetto della stagione solo al campo, e non a vicende societarie. Aria meno pesante anche al Pelloni, dove i giocatori proseguono nella preparazione della gara contro la Juventus Next Gen, in programma sabato 16 alle ore 16:15. Oggi la rifinitura al Recchioni con Protti che metterà in ordine gli ultimi dettami per contrastare i bianconeri. Al Recchioni serve una vittoria, e la squadra nelle ultime due uscite, contro Torres e Lucchese, ha dimostrato di meritarsela ampiamente. Tre punti nell’ultima uscita casalinga del 2023 sarebbero vitali per la classifica, ma anche una botta importante per il morale dei ragazzi di Protti che chiuderanno il girone d’andata il 23 gennaio contro il Pescara. Intanto è stato designato anche il direttore di gara della partita. Si tratta di Cristiano Ursini della sezione di Pescara. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Il quarto ufficiale invece sarà Clemente Cortese di Bologna.

Filippo Rocchi