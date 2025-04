Fermana: sfida decisiva a Termoli per la salvezza in classifica

A quattro giornate dalla fine e nella situazione di classifica della Fermana c’è anche da guardarsi intorno e iniziare a fare i conti, considerando i 12 punti ancora disponibili oltre agli incroci che il calendario regala sia per i gialloblù che per le diretti concorrenti. Insomma tanto può ancora accadere ma ad una condizione fondamentale, la Fermana deve vincere. A partire da Termoli domenica prossima, nella penultima trasferta stagionale.

All’andata sembrava una gara disegnata per i gialloblù: molisani in crisi societaria, freschissimi di cambio allenatore, con una rosa risestretta all’osso (quasi senza cambi) e sotto 2-0 nel primo tempo con tris canarino annullato per fuorigioco. L’harakiri della ripresa da parte della Fermana consegnò un 2-2 clamoroso ai molisani che poi si affidarono ad Andrea Mosconi, di lì a poco, per cercare l’operazione salvezza.

E domenica scorsa l’autolesionismo è toccato proprio ai molisani che avanti due reti a Civitanova si sono fatti riprendere in pieno recupero, sconfitta costata la panchina proprio all’ex tecnico della Fermana con il ritorno di Massimo Carnevale. Insomma Carnevale non era in panchina all’andata perché esonerato quattro giorni prima ma ci sarà domenica, contro la Fermana.

Al Cannarsa però ci saranno, e non saranno assolutamente pochi, i tifosi della Fermana. Il tam tam social è iniziato e la conferma che in tanti, più di quelli visti a Sora senza dubbio, ci saranno. I biglietti (115 disponibili nel settore ospiti) sono acquistabili fino alle 19 di sabato sul circuito vivatickete e nei punti vendita autorizzati. Ma oggi e domani, dalle 16 alle 19, aperta anche Casa Fermana per accaparrarsi il biglietto per Termoli.

In campo servirà l’atteggiamento visto prima a Sora e poi soprattutto contro l’Avezzano domenica scorsa perché in questa fase non si può sbagliare nulla. La Fermana deve cercare solo la vittoria per poi giocarsi una finalissima autentica contro la Civitanovese. Squadra carica in settimana: il 3-5-2 di domenica scorsa ha ridato qualche certezza anche se la scelta del sistema è stata determinata anche dalle assenze.

Rispetto a domenica rientrano di sicuro Etchegoyen e Sardo che hanno scontato le proprie giornate di squalifica ma dovrebbe esserci anche Tafa che domenica ha dato forfait per il colpo subito sette giorni prima a Sora. Scelte da fare con attenzione perché in Molise, non è sbagliato dire, che ci si gioca un’intera stagione.

