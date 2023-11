Fermata la fermignanese. Castelfrettese in forma, ottavo risultato utile

CASTELFRETTESE

1

FERMIGNANESE

1

CASTELFRETTESE: Cominelli, Sampaolesi Y. (18’ st Felicissimo), Lucchetti, Rango (33’ st Fratesi), Simone, Bartolini, Mazzarini, Brunori (21’ st Capitani), Beta, Sampaolesi M. (27’ st Garuti), Rocchi. Panchina: Angelani, Ortolani, Ginesi, Scortechini, Mosciatti. All. Fenucci.

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo (42’ st Orciari), Lucciarini (42’ st Cinotti), Fraternali, Patarchi, Santi, Labate, Vegliò (27’ st Izzo), Cleri (13’ st De Santis), Bozzi. Panchina: Bellucci, Ruci, Ait Brahim, Sarre, Volpini. All. Fini.

Arbitro: Falgiani di Ascoli.

Reti: 14’ pt Labate, 37’ st Beta.

La Castelfrettese coglie l’ottavo risultato utile consecutivo. Non passa neanche un quarto che gli ospiti vanno in vantaggio con la conclusione dalla distanza di Labate. Nella ripresa Beta con una rovesciata non inquadra la porta. E’ sempre l’attaccante biancorosso a creare pericoli a Celato che prima gli respinge una punizione, poi però non può nulla su Beta. La Castelfrettese poi si salva con il 2005 Cominelli che compie una gran parata su Santi, poi il palo che respinge un nuovo tiro di Labate.