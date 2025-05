Fermignanese alla finalissima playoff, spareggio playout Pergolese-Sassoferrato

Finalissima Playoff tra Fermignanese e la vincente del girone B, spareggio playout Pergolese-Sassoferrato: dall’ultimo turno di Promozione, sono usciti gli ultimi verdetti. Deluso il Vismara che pur disputando un grande torneo (arrivando terza) non è riuscita rientrare nei playoff.

Fermignanese. "C’è soddisfazione per quanto la squadra ha fatto durante tutto il campionato – dice mister Simone Pazzaglia – con cammino molto regolare senza alti e bassi. Finiamo a 60 punti, con miglior difesa e secondo miglior attacco (solo un gol in meno della Jesina). Saltiamo i play off del nostro girone per i 10 punti in più rispetto alla terza e credo poche altre volte sia successo. L’ incognita sarà quella di arrivare alla finalissima avendo giocato solo 2 partite in quasi 2 mesi, non sarà facile tenere alta l’attenzione e la condizione fisica ma cercheremo di presentarci nelle migliori condizioni. Per quanto riguarda la partita di sabato con il Gabicce la differenza è stata nelle diverse motivazioni, loro hanno fatto giocare chi aveva giocato meno. Da parte nostra è stata comunque una buona partita, abbiamo fatto gol dopo 3’ e raddoppiato a metà primo tempo. Nel secondo il ritmo della partita è sceso e non ci sono state grosse occasioni".

Gabicce Gradara. L’analisi del ds Gabriele Magi: "La nostra stagione non è stata né carne né pesce, meritiamo una sufficienza striminzita. La classifica non rispecchia le aspettative della società e le responsabilità sono da suddividere tra tutti. Nel momento clou del campionato in cinque partite abbiamo raccolto poco, non abbiamo mai dato la sensazione di poter raggiungere l’obiettivo dei playoff, obiettivo che ci eravamo posti. Il futuro? È tutto da scrivere. Siamo tutti in discussione".

Villa San Martino-Vismara: hanno vinto i locali. Due squadre che rispetto all’ anno scorso, dove hanno rischiato la retrocessione, hanno concluso il torneo nei primi posti. "Abbiamo fatto sicuramente un’ottima prestazione – commenta il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – e abbiamo chiuso bene in casa facendo esordire anche altri due calciatori classe 2007 (Trebbi e Battisodo): un 2 a 0 meritato, volevamo chiudere una bella stagione che ci ha visti protagonisti con il record di punti (45) e con il quinto posto in categoria. Una stagione importante che ci ha permesso di stare tra le prime cinque. Siamo contenti di tutto il percorso che è stato fatto. Una crescita importante di tutti rispetto all’ anno scorso".

"Purtroppo contro il Villa S.Martino dopo solo 20 minuti siamo rimasti in 10 – sottolinea il mister del Vismara Pierangelo Fulgini – e, complici anche le pesanti assenze, non siamo riusciti a fare la partita che volevamo. Ma rimane ugualmente per questi ragazzi una stagione da incorniciare piena di grandi risultati e gioie. Un percorso che rende me, tutto lo staff tecnico e la società orgogliosi di questa squadra che ha finito al terzo posto dietro le due corazzate (Jesina e Fermignano) di questo campionato".

Allo Spareggio. Dopo il pari tra loro di sabato scorso la Pergolese e il Sassoferrato Genga si ritroveranno per lo spareggio playout domenica prossima a Pergola. "È stata una partita tosta quella di sabato – dice il centrocampista della Pergolese Michele Carbonari – dove noi siamo andati a sotto, poi siamo riusciti a trovare il gol del pari. La squadra è viva e farà di tutto per raggiungere la salvezza". Concluso a centroclassifica il percorso del Lunano e del Tavullia Valfoglia.

