Fermignanese-Atletico Azzurra Colli: finale Playoff per l'Eccellenza

Oggi al "Bianchelli" di Senigallia va in scena (ore 16) la finale dei Playoff del campionato di Promozione: Fermignanese-Atletico Azzurra Colli. In palio un posto in Eccellenza. Gara secca. Il regolamento prevede che in caso di parità dopo i 90’ minuti si giochino due supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari saranno d’obbligo i calci di rigore. Chi perde ha la speranza nei ripescaggi.

"Per chi pratica questo sport – commenta l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia – al di là delle categorie, sa che giocare partite di questo tipo si provano sensazioni uniche. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari che hanno giocatori, allenatore e un dirigente come Giulio Spadoni che sono di livello alto per questa categoria ma siamo molto ottimisti. A Fermignano è stata fatta una grande stagione da parte di tutti: giocatori, staff, società e tifosi che sono sempre stati vicino alla squadra, manca solo la ciliegina sulla torta. Ho grande fiducia nelle qualità dei miei giocatori sia a livello tecnico che caratteriale. A chi dice che potremmo pagare il fatto di aver giocato solo una partita negli ultimi due mesi, rispondo che è vero, questa incognita c’è, però dobbiamo trasformarla in maniera positiva, vorrà dire che proprio perché non abbiamo giocato, dobbiamo avere più voglia dei nostri avversari. Mi auguro che possa essere una bella partita e che alla fine vinca chi lo avrà meritato di più".

"Attendiamo da tempo questa sfida – spiega il dg Silvio Cerpolini – vogliamo goderci al massimo il momento, risultato di un bellissimo lavoro che ci siamo meritati sul campo. Il percorso fino ad oggi è stato faticoso ma emozionante, tutto il paese domani sarà al fianco dei nostri uomini per supportarli e farli sentire unici. Sono soddisfatto per la designazione arbitrale, reputo il Tasso uno dei migliori, insieme al Baldoni e Longarini sapranno gestire l’incontro al meglio. Sono convinto che mio padre da lassù si godrà lo spettacolo e ci guiderà verso il nostro obbiettivo".

Sei su sei. Da allenatore Simone Pazzaglia ha vinto 6 finali su 6, praticamente un record. Per la precisione: settore giovanile 2008, vittoria torneo di San Sepolcro con Urbania Juniores (finale San Sepolcro-Urbania). Prima squadra anno 2009: Urbania-Vigor Senigallia 1-0 (spareggio per evitare i Play Out); 2011: Tolentino-Vis Pesaro 0-1 (Finale Play Off Regionali); 2011: Pisa- Vis Pesaro 0-0 , Vis Pesaro-Pisa 3-1 (Finale Play Off Nazionali); 2014: Città di Castello-Assisi 1-0 (Finale Coppa Italia Regionale); 2017: Fabriano Cerreto-Loreto 1-0 (Finale Regionale Play Off); 2017: Fabriano Cerreto-Francavilla 0-0 , Francavilla-Fabriano Cerreto 1-1 (Finale Play Off Nazionale). Nell’ultima stagione ha guidato (in corsa) la Biagio Nazzaro portandola da quartieri bassi a sfiorare i playoff. Oggi dunque è la settima finale per il mister di Serravalle di Carda e vorrebbe tanto che finisca come le precedenti. La vincente di oggi seguirà nella massima serie regionale dei dilettanti le neo promosse Jesina (vincitrice del girone A) e il Trodica (stesso risultato nel girone B).

Amedeo Pisciolini