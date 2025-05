Fermignanese batte Azzurra Colli e conquista l'Eccellenza grazie a Fraternali

FERMIGNANESE1AZZURRA COLLI0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Lucciarini, A. Fraternali, Mariotti, Patrignani (35’ st Patarchi), Bozzi (39’ st Cantucci), Izzo (28’ st L. Fraternali), Lucciarini, Saidykhan (47’ st Surano). All. Pazzaglia.

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini (23’ st Galli), Felicetti (14’ st Valorani), Filipponi, Gabrielli (43’ st Finori), Rinaldi, Pampano, D’Amicis (38’ st Spadoni), Liberati, Valentini, Regnicoli. All. Vagnoni.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 34’ A. Fraternali.

Note: espulso al 42’ st Filiaci per gioco irregolare. Ammoniti: Bozzi, Felicetti, Marcantognini, Gabrielli, Patarchi.

La Fermignanese batte l’Azzurra Colli e sale in Eccellenza. La formazione pesarese sblocca il risultato al 34’ quando su azione da angolo Andrea Fraternali anticipa tutti e batte Filiaci. L’Azzurra è molto pericolosa quando Marcantognini al 38’ neutralizza un colpo di testa da distanza ravvicinata. Spingono gli ospiti e al 40’ per poco Liberati non pareggia i conti, la conclusione termina di poco sul fondo e poco dopo calcia addosso a Marcantognini. Si va negli spogliatoi e al ritorno in campo i pesaresi sono vicino al raddoppio evitato da Filiaci. Poi Pampano calcia fuori dopo un pasticcio difensivo, ci prova Saidykhan ma il suo diagonale sfiora il palo. Da angolo nasce una situazione pericolosa in area fermignanese con nessun avversario bravo ad approfittarne e poi ci Marcantognini ci mette una pezza. Nel finale viene espulso Filiaci per avere atterrato Cantucci. L’Azzurra rimasta in dieci non riesce a rendersi pericolosa e la Fermignanese porta a casa la vittoria che vale l’Eccellenza.