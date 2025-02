Fermignanese Bella e concreta: è la capolista

Le prime tre vincono e nulla cambia ai vertici della classifica. Al comando c’è sempre la Fermignanese, inseguita (a meno 4) dalla Jesina e (a meno 8) dal Marina. Scesa al quarto posto il Vismara. Nelle zone basse è in sofferenza l’Appignanese.

La capolista ne ha dette ‘tre’ al Sassoferrato. "È stata comunque una partita che poteva nascondere delle insidie – spiega il mister dei lanieri Simone Pazzaglia – ma i ragazzi l’hanno interpretata e giocata bene. La vittoria è stata meritata per le numerose occasioni create e per aver concesso solo un tiro in porta agli avversari. Continuiamo questo bellissimo percorso cercando di ottenere sempre il massimo in ogni partita".

Ha cambiato marcia il S.Orso che dopo 3 sconfitte ha incamerato 2 vittorie di seguito, l’ultima con l’Appignanese. "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e ad un buon ritmo – dice il diesse dei fanesi Ruggeri – dopo averla sbloccata con Muratori abbiamo avuto un’altra occasione da goal con Saurro e colpito un palo con Giacomelli di testa sugli sviluppi di un angolo. A loro abbiamo concesso solo qualche corner. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo ma al di là di una punizione dal limite respinta dalla barriera non abbiamo rischiato niente. Vittoria meritata e testa al prossimo impegno in casa del Vismara".

Periodo no per il Vismara che nelle ultime 5 partite ha colto di seguito: due sconfitte, una vittoria e due sconfitte, l’ultima a Marina. "Non meritavamo di perdere – osserva il mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini – i ragazzi hanno disputato una buona gara, è un periodo che non ci dice affatto bene su tanti fattori, ma sono contento del percorso e dello spirito che questi giocatori hanno dimostrato finora, dobbiamo solo darci dentro come abbiamo sempre fatto, senza mollare mai". Successo della Pergolese nel derby con il Tavullia Valfoglia. Il presidente della ‘Volante’ Enrico Rossi così lo commenta: "Domenica abbiamo fatto una bella vittoria, la squadra ha fatto una prestazione convincente contro un avversario di qualità. Siamo entrati nel gruppone delle squadre che possono lottare per i playoff e vogliamo rimanerci". Questo invece il commento del dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi: "Contro la Pergolese avremmo meritato almeno un punto per quanto espresso in campo. Un punto che oltre che meritato fa tanta differenza in un girone di ritorno dove tutto pesa il doppio. Il nostro portiere non ha fatto una parata che sia una. Aluigi della Pergolese ha fatto 3 interventi straordinari sul risultato di 1 a 0 per loro. Non dovevamo prendere il secondo gol nel modo in cui l’abbiamo subito e nonostante tutto abbiamo avuto negli ultimi secondi la palla per il 2 a 2. La prestazione c’è stata il risultato no".

Tre punti per il Lunano nel derby con il Villa S. Martino. "La vittoria con il Villa San Martino va dedicata al nostro Domenico Germinale che purtroppo nel weekend ha perso suo padre, ti siamo vicini Mimmo – fa sapere il diesse del Lunano Matteo Dominici–. Sabato abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale in chiave salvezza, stiamo riuscendo a dare continuità ai risultati e a prendere fiducia. Ancora una volta faccio i complimenti al mister, al suo staff e a tutti i ragazzi per aver preparato in maniera impeccabile la partita in settimana e per non aver sbagliato minimamente l’approccio. Siamo consapevoli che ogni sabato ci aspetterà una battaglia, noi dovremmo essere bravi a portare a casa sempre il massimo".

La sconfitta del Villa San Martino è analizzata dal diesse Luca Bocci: "Il Lunano ha meritato la vittoria ha saputo sfruttare al meglio gli episodi, sono stati più intensi e aggressivi. Dobbiamo trasformare questa sconfitta in un’opportunità di crescita, continuando a lavorare con determinazione per raggiungere il nostro obiettivo".

Pari e patta del Gabicce Gradara nella gara casalinga con Vigor Castelfidardo. Il portiere del Gabicce Federico Andreani commenta: "Purtroppo è un periodo in cui ci gira male, nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un punto, meno di quanto avremmo meritato: anche oggi abbiamo colpito due legni. Dobbiamo essere più incisivi in zona gol, più determinati. Comunque abbiamo mosso la classifica e le nostre carte sono intatte". Il tecnico Nicola Capobianco aggiunge: "Dopo una prima parte di prima frazione c’è stata una sola squadra in campo. Abbiamo effettuato un bel forcing cercando di non prestare il fianco all’avversario, assai pericoloso. Sono orgoglioso della prova della mia squadra che anche oggi ha dato tutto. Dobbiamo continuare a lavorare".

Amedeo Pisciolini