Fermignanese in fuga. Il S.Orso cambia marcia

Come la settimana precedente le prime tre vincono e nulla cambia ai vertici della classifica di Promozione. Al comando c’è sempre la Fermignanese, inseguita (a meno 4) dalla Jesina e (a meno 8) dal Marina. Al quarto posto il Vismara che sta registrando un periodo no considerando che nelle ultime 6 partite ha colto di seguito: due sconfitte, una vittoria e tre sconfitte. Nelle zone basse è sempre più in sofferenza l’Appignanese.

La capolista questa volta ha riportato a casa i 3 punti dalla trasferta sul campo del Barbara. "È stata una partita complicata – osserva il mister dei lanieri Simone Pazzaglia –: campo pesante, pioggia, vento oltre agli avversari ai quali vanno fatti i complimenti perché nonostante la classifica ci hanno messo in difficoltà cercando di giocare a calcio. Da parte nostra c’è soddisfazione perché pur soffrendo abbiamo ottenuto l’ennesima vittoria".

Ha cambiato marcia il S.Orso che dopo 3 sconfitte ha incamerato 3 vittorie di seguito e l’ultima a Pesaro con il Vismara. "Vittoria molto importante e meritata per noi – dice il diesse del S.Orso Ruggeri – al termine di un ottima prestazione accentuata dal fatto di aver giocato in inferiorità numerica per 70 minuti. Risultato che ci dà morale in vista della prossima partita dove affronteremo la Biagio Nazzaro che ci precede in classifica, cercheremo di proseguire in questo trend positivo".

Pari e patta tra Pergolese e Gabicce Gradara."E’ stata la partita che immaginavo alla vigilia – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Gabicce Gradara ha dimostrato di essere una squadra forte, soprattutto nel primo tempo, mettendoci più volte in difficoltà. Nel secondo tempo, invece, la partita l’abbiamo fatta noi e con un po’ di concretezza in più potevamo fare bottino pieno. Alla fine, tutto sommato, il pareggio è il risultato giusto".

Dalla parte del Gabicce a fine partita il diesse Gabriele Magi ha commentato: "La prestazione è stata positiva al cospetto di un avversario in salute e temibile, la cosa buona è che ancora una volta non abbiamo subito reti, quella negativa è che abbiamo ancora sprecato alcune palle gol. È un punto, comunque, che ci permette di tenere nel mirino il quinto posto che è a due lunghezze. Ora il calendario ci assegna tre partite su quattro in casa con la trasferta di Appignano, che dovremo sfruttare nella maniera giusta".

Tre punti importanti per la sua classifica quelli incamerati dal Lunano ad Appignano. "Sabato – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – siamo riusciti a strappare una vittoria fondamentale. Nonostante alcuni episodi arbitrali e il campo in pessime condizioni per la pioggia, la squadra ha dimostrato di avere grande fame di portare a casa i tre punti e nonostante lo svantaggio a inizio secondo tempo siamo riusciti a recuperare e a vincere 3-1. In campo si è vista davvero la voglia di non mollare mai e di tornare a casa con il bottino pieno, faccio veramente i complimenti a tutti ancora per la prestazione disputata, ma non è finita qui, ci aspettano settimane ancora più dure per la salvezza a partire da sabato in casa contro la Pergolese.

"E’ un momento che non gira – sottolinea il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – perché contro la Jesina, un po’ come la settimana prima a Pergola, non abbiamo raccolto niente a fronte di due buone prestazioni collettive. Inutile piangersi addosso. Non esiste altra medicina, se non lavorare in settimana con ancora più intensità e applicazione. Contro la Jesina abbiamo perso una gara al 90° minuto nell’unica sbavatura difensiva, dopo aver creato 4-5 palle gol clamorose compresa la doppia traversa del 1° tempo. La squadra ha messo dentro tutto quello che aveva e non si può rimproverare nulla. In questo momento non facile serve solo compattezza, per cercare insieme di ritornare a muovere la classifica". Sabato anche il Villa San Martino ha subito una battuta d’arresto (0-1 per il Marina) ma sul piano del gioco il team di mister Pompei non ha demeritato.

Amedeo Pisciolini