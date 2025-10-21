"Fermignanese perfetta"

In una classifica molto corta (undici squadre in 4 punti) c’è una nuova capolista: l’Osimana. La settimana giornata del girone d’andata ha registrato la sconfitta di Urbania e K Sport (la seconda consecutiva) e le vittorie di Urbino e Fermignanese.

Successo di misura ma importante per la Fermignanese contro la K Sport Montecchio Gallo. "Siamo molto felici per la risposta che tutto il gruppo ci ha dato dopo una settimana difficile – commenta il dg dei lanieri Silvio Cerpolini – dove abbiamo dovuto digerire la sconfitta a Monte San Giusto e alcuni torti arbitrali. Complimenti al mister e a tutto lo staff per la preparazione e lettura della gara. I nostri uomini hanno dato il massimo ed hanno vinto una partita storica, grazie ai tifosi che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Ora dobbiamo essere bravi a riordinare le idee e a preparare già da domani la difficilissima trasferta di Fermo. Questo campionato è veramente di livello assoluto, continueremo a lottare con le unghie e con i denti per la salvezza".

"Abbiamo disputato una brutta gara – dice Matteo Mariani per la K Sport – forse pagando anche un po’ la gara di coppa di mercoledì. Non ho mai avuto l’impressione di poter perdere la gara, ma purtroppo abbiamo subito il gol e pur facendo la partita per tutti i novanta minuti non siamo riusciti a pareggiarla. La direzione di gara, sia da un lato che dall’altro, non mi è sembrata all’altezza, ma non è un alibi".

"Vittoria fondamentale per il nostro cammino – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – Il Chiesanuova ha nomi importanti e l’arrivo di Gastone Mariotti porterà benefici alla squadra maceratese. Siamo stati bravi a controllare la loro verve nei primi 15 minuti, ma poi abbiamo preso campo e non c’è stata più partita. Abbiamo giocato un secondo tempo sontuoso, con grande agonismo e disciplina tattica. Una vittoria meritata che ci proietta in una posizione di classifica interessante prima del derby di Urbania. Anche oggi in campo con una formazione giovanissima dove i due centrali Pedinelli e Mazzaferri non hanno fatto rimpiangere i più esperti assenti. Complimenti al mister per la gestione del gruppo dove tutti si sentono titolari".

Sconfitta dopo tre vittorie l’Urbania. "Un risultato questo di Osimo – osserva il patron Jacopo Sansuini – che ci lascia un po’ di amaro in bocca perché volevamo continuare la striscia positiva invece è arrivata una battuta d’appesto. Peccato perché per quello che si è visto in campo il pareggio era il risultato più giusto, poi a cinque minuti dal termine l’arbitro ha deciso di assegnare all’Osimana un calcio di rigore che secondo me lascia molti dubbi ed è stato questo episodio a far pendere l’ago della bilancia verso l’Osimana. È stata una partita che avevamo condotto abbastanza bene con alti e bassi, ma un pari era il risultato più equo, Ora dobbiamo subito ricaricare l’energia e lavorare bene in settimana perché ci aspetta un derby contro l’Urbino importantissimo".

Amedeo Pisciolini