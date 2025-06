Fermignanese rinforza l'attacco con Cordella e Cirulli in Eccellenza

Doppio colpo della Fermignanese neo promossa in Eccellenza. Alla corte del presidente Augusto Bonaventura arrivano due attaccanti importanti. Il primo è Giovanni Cordella classe 1998 capocannoniere nella passata stagione del campionato di Promozione con la maglia della Jesina (17 gol). Cordella oltre alla Jesina che voleva confermarlo era stato cercato anche dal Fabriano e dal Fano. L’altro è Ivan Cirulli, classe 2001, attaccante esterno ex Tavullia Valfoglia (7 reti). Teodori, già vice di Omiccioli alla Jesina, è il nuovo allenatore del Tavullia Valfoglia (Promozione) Il Fabriano Ceretto ha confermato il capitano Trillini, cercato dalla Fermana. Continuano le conferme in casa dell’Urbino, l’ultima è quella di Michele Nisi, jolly difensivo. "Una conferma importante – dice il presidente Marco Lucarini – Michele è cresciuto tanto con noi, lo considero a tutti gli effetti un urbinate perché quella che inizierà sarà la sua quinta stagione gialloblù. Un ragazzo d’oro che ha dato sempre tutto per la nostra maglia. Un calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere, oggi è diventato un giocatore che può fare la differenza in questa categoria". Il Gabicce Gradara comunica di avere ingaggiato il difensore centrale Giacomo Massari. Classe 1999, di San Clemente, ritorna in Romagna dopo tre stagioni in Emilia, al Terre di Castelli, club di vertice di Eccellenza girone A (ex Castelvetro Modena), con cui la scorsa stagione ha perso la semifinale playoff interregionale contro il Giulianova ai rigori. "La società in questi ultimi due anni mi ha sempre cercato durante le finestre di mercato – commenta Massari – questa volta ritornando a casa ho accettato di buon grado la sua proposta perché c’è la volontà di puntare ai playoff e di togliersi delle soddisfazioni. Inoltre il fatto che ci sia Lilli alla guida della squadra è per me una garanzia: il mister è un professionista, ha ambizione, è un tecnico di categoria superiore, non lascia nulla al caso tanto che ci alleneremo per quattro volte alla settimana. La sua presenza mi ha dato la spinta decisiva nella scelta". Molto attivo l’Avis Montecalvo, in questi giorni scorsi sono stati ingaggiati Giovanni Liera difensore ex Lunano e Capi, centrocampista ex Peglio. L’attaccante della Mercatellese Alex Bruscia, classe 1988 nella serata di venerdì sera ha raggiunto l’accordo con la Vadese. Luca Carnesecchi, centrocampista classe 1995 si è accasato al Coriano. Roberto Catozzi è il nuovo Team Manager della prima squadra dell’Atletico Mondolfo 1952 mentre come responsabile organizzativo è stato incaricato Enrico Fornaciari. L’ex presidente della Vigor Senigallia Valentino Mandolini sarà un nuovo dirigente del Fano Calcio nel ruolo di responsabile del settore giovanile. La Viridissima Apecchio ha confermato l’attaccante Smacchia.

Amedeo Pisciolini