Festa degli arbitri Aia Forlì: premi a Mariani, Carbone e Dondarini

Al Grand Hotel Terme di Castrocaro si è svolta la tradizionale festa degli arbitri della sezione Aia forlivese ‘Mauro e Marcello Greggi’ con il conferimento di premi e riconoscimenti a quanti si sono particolarmente distinti nell’arco della stagione. Ospite d’onore Maurizio Mariani, arbitro internazionale Can A che ha ricevuto il 1° premio ‘Giovanni Zoppelli’ già “Premio F. Liverani”. Originario di Roma, in servizio dal 2000, dopo aver percorso le varie categorie vanta oltre 170 gare in A e 90 in B, presenze nelle competizioni internazionali di club e delle nazionali, ed è stato convocato pure per la Coppa America 2024 negli Usa.

L’assistente arbitrale Ciro Carbone, ha ricevuto il 27° premio ‘Marcello Greggi’; originario di Napoli con 170 gare in serie A, vanta le finali di Coppa Italia 2023 Inter-Fiorentina e di Supercoppa italiana 2025 a Riad fra Inter e Milan, oltre a presenze a gare e semifinali Champions così come ai Mondiali 2022 in Qatar (in team con Orsato e Giallantini, e partite agli Europei 2024.

Il 15° premio ‘Forum Livii’ è andato al dirigente arbitrale Paolo Dondarini, bolognese, già arbitro internazionale Can A con 93 gare di serie A, divenuto poi dirigente arbitrale, componente della commissione Can D e dal 2023 presidente del Comitato Arbitri Emilia-Romagna.

Altri prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati ad arbitri e osservatori dell’Aia Forlì: l’11° ‘Ivo Gianferrari’ a Filippo Cortesi, il 6° ‘Ciro Lapenta’ a Enrico Foschi, il 3° ‘Mauro Greggi’ a Pierfrancesco Rossi e il 20° ‘Marco Bettedi’ a Michele Foschi. Altri riconoscimenti ai giovani arbitri Francesco Poggi, Matteo Angelini, Alessandro D’Angelo e Lorenzo Marcheselli.

Alla serata condotta da Paolo Creta, membro del settore tecnico dell’Aia, è intervenuto il presidente della sezione forlivese Donato Leo e fra gli ospiti c’erano rappresentanti dell’Aia nazionale, del Comitato regionale Arbitri, del Coni, della Lega, della Federazione, del settore arbitri Calcio a 5, di altre sezioni arbitrali e sponsor. Presenti poi autorità istituzionali, fra gli altri Bruno Molea, presidente Aics e membro del Coni, l’assessore forlivese allo sport Kevin Bravi (iscritto alla sezione Aia), il sindaco castrocarese Francesco Billi, i consiglieri regionali Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Luca Pestelli, Franco Aleotti patron del Premio Sportilia e Milva Rossi del Coni.

Erano presenti anche Marco Piccinini, arbitro Can di serie A e fiore all’occhiello della sezione, Fabrizio Babini già assistente internazionale e di serie A, Franco Sirotti ex fischietto di serie A, Fiorenzo Treossi già arbitro di serie A e internazionale.

Durante la serata è stato ricordato Giuseppe Pierotti, morto improvvisamente il giorno prima, sostenitore e sponsor dell’iniziativa con l’agenzia assicurativa Mpp. Commozione inoltre in Salone Piacentini per il ricordo di Giovanni Zoppelli, fra i fondatori della sezione, presidente onorario, e a lungo decano. Il figlio Carlo nel porgere il premio nel ricordo del padre ha detto: "Mio babbo aveva consegnato tante volte il premio Liverani e ora sono emozionato a darlo in suo onore. Questa sera ho capito ancor di più l’affetto che aveva per voi e che voi avete per lui".

Alessandro Rondoni