Festa Imolese Gulinatti fa sorridere i rossoblù

NUOVA FLORIDA

0

IMOLESE

1

NUOVA FLORIDA: Giordani; Mauro, Schettini, Bruno, Imperator (25’ st G. Costa); Miola, Falilò (14’ st A. Costa), Moreso (32’ st Gomez Morera); Limongelli (41’ st Chang), Van Rijswijk, Barba (38’ st Jelicanin). A disp. Gasbarra, Suffer, Hvoinickis. All. Del Grosso.

IMOLESE: Adorni; Garavini, Ale, Ciucci, Daffe; Brandi, Vlahovic (25’ st Gulinatti); Diawara (22’ st Manes), Rizzi (22’ st Raffini), Capozzi (44’ st Rama); Antognoni (25’ st Camara). A disp. Laukzemis, Dall’Osso, Kashari, Georgiev. All. D’Amore.

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno.

Rete: 36’ st Gulinatti (rigore).

Note: ammoniti Adorni. Espulso Bruno al 50’ st per doppia ammonizione.

L’Imolese di coppa non si ferma più. Ad Ardea, nei quarti di finale, i rossoblù battono la Nuova Florida e conquistano le semifinali, dove affronteranno nella doppia sfida andata e ritorno il Trapani, leader del girone I.

Tra le prime quattro d’Italia, un bellissimo traguardo quello centrato dai ragazzi di mister D’Amore che col successo sui laziali, grazie al rigore trasformato da Gulinatti a nove minuti dal termine, tornano a festeggiare anche in trasferta, cosa che non accadeva da quasi tre mesi. Nuova Florida nel caos alla vigilia, salutato il dimissionario Scorsini, in panchina c’è il duo Del Grosso-Diana, mentre a colorare un po’ di rossoblù il grigio pomeriggio del Mazzucchi è presente una ventina di tifosi arrivati da Imola. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio e avaro di emozioni. La conclusione a fil di palo di Rizzi, dopo appena 5 minuti, è la chance più nitida per l’Imolese nella prima parte di gara, mentre l’unico pericolo creato dalla Nuova Florida arriva al 17’, dai piedi dell’olandese Van Rijswijk, che entra in area di rigore e scarica in porta una conclusione disinnescata prontamente da Adorni.

La squadra di D’Amore si muove bene sulle fasce, con la coppia Garavini-Capozzi a premere sulla sinistra, ma le occasioni continuano a scarseggiare, fino al doppio fischio di Castelli, che manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa parte meglio l’Imolese, che ci prova con Antognoni, ad un soffio dal correggere un pallone invitante sotto porta. Poi, si cambia, da una parte e dall’altra, per dare un volto ad una partita che fatica a decollare. D’Amore rivoluziona il suo undici iniziale e fa esordire il neoarrivato Camara, nel mentre, Costa, anche lui subentrato nelle fila dei laziali, all’66’ lancia Limongelli a tu per tu con Adorni, con quest’ultimo che riesce a chiuderlo in tempo. Il numero uno rossoblù si rende protagonista anche sette minuti più tardi, respingendo un tiro insidioso scoccato sempre da Limongelli. A dieci dalla fine, l’episodio della partita: Raffini atterrato in area e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gulinatti, Giordani intuisce, ma non può nulla: rossoblù avanti, 1-0.

L’assalto dei padroni di casa arriva, ma la squadra di D’Amore regge l’urto e, dopo 7 infiniti minuti di recupero, arrivano i tre fischi. Imolese in semifinale di Coppa Italia di Serie D, ora è realtà.