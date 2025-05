Festival CC’E. Tre giorni di sport e inclusione con ospiti speciali e musica

Tre Comuni e tre Comunità uniscono le forze. Così, dopo il successo della prima edizione, il Festival CC’E-Calcio Comunità Educante torna con un programma ancora più ricco. Tre Comuni – Gradara, Coriano e Gabicce Mare – e tre Comunità – Comunità Incontro, Comunità Papa Giovanni XXIII e Comunità di San Patrignano – si uniscono in un evento che ha come missione quella di promuovere i valori dell’educazione, dell’inclusione e del sostegno alle giovani generazioni attraverso il linguaggio universale dello sport. Si parte oggi al Castello di Gradara dove si terrà l’apertura ufficiale del Festival con interventi istituzionali, attività performative a cura di Pit’sa e la lectio magistralis di Armando Massarenti: ‘Un calcio alla stupidità. Lo sport ci renderà più umani e intelligenti?’, in dialogo con Paola Severini Melograni. Poi una cena solidale d’autore firmata dallo chef stellato Giancarlo Morelli, con la collaborazione di numerosi progetti sociali dal Trentino-Alto Adige alla Puglia. La serata si concluderà con un grande concerto con Ladri di Carrozzelle, Alma Manera, La Compagnia Il Giullare e Santino Spinelli & Alexian Group. Domani ci si sposterà nella Comunità di San Patrignano con una giornata dedicata al confronto tra sport, disagio giovanile e barriere psicofisiche, con eventi tra squadre speciali (tra cui Inter Aib Special e Crazy For Football) e panel su antisemitismo, abbandono scolastico, bullismo e ruolo dell’allenatore.

Le squadre saranno premiate da Flavio Siniscalchi, capo Dipartimento per lo Sport del Ministero per lo Sport e i Giovani. Tra gli ospiti Silvio Garattini, Daniele Cassioli, Renzo Ulivieri, Alessandra Servidori. In chiusura, esibizione del gruppo rock Crooel Monroe. Poi domenica a

Gabicce Mare la giornata conclusiva con eventi sportivi della squadra Real Eyes Sport, interventi del poeta Davide Rondoni e del fotografo Umberto Pizzi, inaugurazione della mostra ‘Pier Paolo Pasolini e il calcio’, presentazione del catalogo e panel sul gender nel calcio a cura di Arcigay e La Tenda di Gionata. Tre giornate intense e appassionanti, che parlano di sport, ma soprattutto di inclusione e sostegno alle giovani generazioni.