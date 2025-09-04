"Fezzanese avanti così"

La Fezzanese ha iniziato la sua stagione con un pareggio sul campo della Carcarese nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. "Una gara che ha vissuto di vari momenti – dice il tecnico dei verdi Giulio Ponte – per essere ancora a inizio stagione, ho visto due ottime squadre che hanno difettato solo negli ultimi 20 metri sicuramente per mancanza di lucidità, visto il periodo. Credo che per noi sia importante aver creato occasioni per segnare, poi il gol verrà, non è un problema". Ponte parla anche della prestazione dei singoli. "Sono contento per la gara di Mazzola. Sia lui che Scopis, i nostri due giovanissimi portieri, sono entrambi molto bravi e sono sicuro che saranno un valore aggiunto in tutta la stagione. Una prestazione che ci serviva, di cuore e di fatica, mentale soprattutto. Non siamo arrivavti al match in condizioni generali ottimali, per cui è un pareggio a mio parere importante. Spero in una gara di ritorno simile per spirito, il resto lo determinerà il campo". Il risultato lascia aperta la qualificazione per entrambe, il passaggio del turno si deciderà nel return match di sabato prossimo 6 settembre. La partita si giocherà a Castelnuovo Magra vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. La partita è stata ben giocata da entrambe le compagini che hanno creato molte occasioni da gol non sfruttandole. Assente bomber Cesarini, infortunato, lo staff medico della società spera di recuperarlo per la gara di ritorno dove, per centrare la qualificazione, sarà necessaria una vittoria. La prestazione dei verdi comunque è stata positiva dato che mancavano anche due pedine importanti come Nicolini, squalificato, d Aliboni, infortunato.

Buono l’esordio in maglia verde dei neoacquisti Salerno, Vietina e Baracchini. Sugli scudi il giovane portiere Mazzola autore di alcune belle parate. Il team di Fezzano inizia così la sua stagione ufficiale con un pareggio dopo le sei vittorie consecutive nelle amichevoli di preparazione. Nel complesso è stato un buon banco di prova per la compagine verde in vista del campionato di Eccellenza che la vedrà tra le protagoniste dal 14 settembre. La Fezzanese esordirà in casa con la Voltrese nel il match che si giocherà a Castelnuovo Magra. La prima trasferta è in programma 21 settembre ad Arenzano.

Paolo Gaeta