Fezzanese batte Prato 2-1 e si qualifica per i playoff juniores nazionali

Fezzanese 2 Prato 1

FEZZANESE: Agolli, Specchia, Codeglia (76’ Cuccio), Carli L., Corrado M., Medusei, Corrado S. (85’ Agotani), Costa, Perez Mendez (84’ Locori), Fiori G., Cristodaro (60’ Galloro - 90’ Menini). (A disp. Semeraro, Scollo, Rosaia, Guglielmi). All. Ponte.

PRATO: Spina, Ukwuani, Rossi, Nannucci, Papanikola (53’ Lombardi L.), Fiore, Vannucchi (68’ Mancioppi), Castelletti, Danesi, Lombardi C., Robi. ALL. Carli P.L.

Arbitro: Salvetti di Spezia (assistenti Della Monica e Gelo).

Reti: 21’ (rig.) e 36’ Fiori G., 50’ Nannucci.

Note: espulsi al 79’ Robi e all’88’ Rossi.

PAGLIARI – Risultato storico quello ottenuto dalla juniores nazionale della Fezzanese che si qualifica per la prima volta per i playoff grazie al secondo posto del girone F. I team di Giulio Ponte nell’ultima giornata batte 2-1 il Prato grazie ad una doppietta del bomber Giacomo Fiori (nella foto). Grande soddisfazione da parte della società verde, del mister e del suo staff e dei giocatori per il traguardo raggiunto che premia l’ottimo lavoro svolto da tutti. Nei playoff la Fezzanese si qualifica direttamente alla finale del girone, contro la vincente di Tau Altopascio-Grosseto. Si qualifica, invece alla fase finale il Livorno giunto al primo posto. Classifica finale: Livorno 52, Fezzanese 49, Tau Altopascio 45, Grosseto 42, Figline 37, Pistoiese 36, Follonica Gavorrano 32, Seravezza Pozzi 28, Prato 22, Zenith Prato 18, Ghiviborgo 11, Tuttocuoio 1. (Pontedera fuori classifica).

P.G.