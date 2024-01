Fezzanese beffata nel recupero. Avanti con Baudi, è pari a Voghera

Vogherese

1

Fezzanese

1

VOGHERESE: Tota, Usardi (82’ Hoxha, poi 97’ Silvestri), Balesini, De Angelis, Giglio, Losio, Giani (68’ Trevisiol), Occhipinti (93’ Gatelli), Bahirov, Asllani (63’ Gerace), Minaj. (A disp. Tanzi, Asei Conte, Daprati, Facchini). All. Molluso.

FEZZANESE: Angeletti, Banti (78’ Vignali), Gabelli, Selimi, Santeramo, Del Bello, Mariotti (68’ Cecchetti), Cantatore, Lunghi, Baudi, Beccarelli (81’ Lazzoni). (A disp. Gaggini, Bianchi, Stradini, Scieuzo, Guelfi, Fiori). All. Rolla.

Arbitro: Colombi di Livorno (assistenti Pizzonia di Alba-Bra e Rizzo di Pinerolo).

Reti: 62’ Baudi, 91’ Minaj.

Note: al 21’ Giglio fallisce un rigore. Al 91’ Angeletti para un rigore a Minaj. Al 96’ espulso Balesini.

VOGHERA – Una grande Fezzanese, pur anche in formazione rimaneggiata, sfiora il successo sul campo della Vogherese che la raggiunge sull’1-1 nei minuti di recupero nella 21ª giornata del girone A di serie D. Ottima la prova collettiva dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano dello squalificato Nicolini e degli infortunati Bruccini, Salvalaggio, Scarlino e Giampieri, con esordio nel finale del neoacquisto Lazzoni. Verdi subito pericolosi al 14’ con Baudi che dribbla un paio di avversari ma non riesce a superare Tota uscitogli incontro tradito da un rimbalzo dovuto al terreno pesante. Al 21’ i padroni di casa hanno la chance di passare in vantaggio ma la falliscono con Giglio che calcia alto un rigore, assegnato per fallo di Del Bello in area su Bahirov. Al 31’ tiro di Minaj dal limite che sfiora il palo. Al 62’ fezzanoti in vantaggio con Baudi su assist di Mariotti. Un minuto dopo Lunghi, smarcato da Baudi, potrebbe raddoppiare ma Tota è bravo ad opporsi di piede. Al 69’ Angeletti para in due tempi un tiro di Bahirov. Al 73’ ancora Lunghi di testa, su cross di Baudi, impegna Tota.

Al 90’ tiro potente di Gabelli, smarcato da Cantatore, che Tota respinge. Al 91’ pareggiano i vogheresi: il giovane Vignali, ieri al suo esordio in serie D, commette fallo in area su Losio, l’arbitro assegna il secondo rigore a favore dei locali. Stavolta sul dischetto si presenta Minaj, Angeletti è bravissimo a respingere ma sulla ribattuta lo stesso Minaj realizza. La partita si accende nel finale: al 96’ lombardi in dieci per l’espulsione di Balesini che commette fallo su Lunghi. Dalla susseguente punizione una gran botta di Baudi si stampa sul palo. Poco dopo il fischio finale.

Paolo Gaeta

Nella foto: Baudi autore del momentaneo vantaggio della Fezzanese a Voghera