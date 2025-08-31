Fezzanese, buona la prima. Pari nel debutto in Coppa. La Carcarese non passa

Carcarese 0 Fezzanese 0

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Moretti F. (68’ Ghirardi), Galli, Moretti L. (73’ Cancellara), Chiarlone (69’ Brovida), Bertoni, Kosiqi (69’ Poggi), Berretta, Berruti (83’ Damonte). (A disp. Sciascia, Castellano, Pirotto, Spozio). All. Battistel.

FEZZANESE: Mazzola, Salerno (84’ Corrado M.), Stradini, Vietina, Medusei, Manfrone, Corrado S. (58’ Roncarà), Bruccini, Scarlino (79’ De Marco), Scieuzo (69’ Baracchini), Beccarelli (87’ Costa). (A disp. Scopis, Guglielmi, Bastianelli, Battistoni). All. Ponte.

Arbitro: Corellino di Genova (assistenti Morbelli di Albenga e Chiefalo di Savona).

CARCARE (Savona) – E’ mancato solo il gol al ‘Corrent’ tra Carcarese e Fezzanese nella gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia d’eccellenza. Qualificazione pertanto apertissima per entrambe le compagini che si affronteranno nel retourn match sabato prossimo, 6 settembre, a Castelnuovo Magra vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. Incontro comunque piacevole quello tra biancorossi e verdi che si sono affrontati a viso aperto creando molte occasioni da gol ma senza sfruttarle. Tra i ragazzi di Giulio Ponte ha indubbiamente pesato l’assenza di bomber Cesarini, infortunato. Oltre a lui mancavano altre due pedine fondamentali come lo squalificato Nicolini e l’altro infortunato Aliboni. All’esordio in maglia verde i neoacquisti Salerno, Vietina e Baracchini.

La prima vera occasione al 14’ è locale con Kosiqi che calcia al volo da posizione ravvicinata, su cross di Bonifacino, con palla che esce di poco alta. Al 23’ bella azione personale di Samuele Corrado che salta due avversari ma il suo diagonale esce sul fondo. Al 31’ provvidenziale anticipo di Nonnis sullo smarcato Bruccini servito da Samuele Corrado, dopo una pregevole azione personale. Al 41’ Gallo fallisce una ghiotta occasione mettendo a lato di testa da buona posizione. Poco dopo al 42’ Beccarelli, dall’area piccola, calcia fuori su bel cross di Bruccini. Al 44’ è bravo Bonifacino a respingere il tiro di Scarlino smarcato da Samuele Corrado. Al 49’ gran botta dal limite di Berretta con la palla che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta il più lesto è Berruti che colpisce di prima intenzione ma alto. Al 52’ bella parata di Mazzola su semirovesciata di Berretta. Al 56’ ancora Mazzola è bravo a deviare la conclusione di Chiarlone, servito da Bertoni. Al 72’ bel destro dalla distanza di Beccarelli deviato in angolo. Al 77’ velenoso tiro-cross del neo entrato Brovida che Mazzola riesce a respingere in corner. All’81’ bello spunto dell’altro neo entrato Baracchini ma il suo sinistro è deviato da Giribaldi. Un minuto dopo Galli di testa manda di poco alto su corner di Brovida. Si chiude pertanto con un pareggio senza reti, che rispecchia l’andamento di una partita nella quale le due squadre si sono equivalse.

Paolo Gaeta