Fezzanese cerca il poker

La Fezzanese vuole calare il poker. I verdi di Giulio Ponte, reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, vogliono infilare il quarto successo oggi alle 15 a Castelnuovo Magra (terminati da poco i lavori al ’Cimma’ di Pagliari) contro il Bogliasco nella quinta giornata del campionato di Eccellenza (arbitra Bergonzi di Savona, assistenti Pascale e Torrero di Genova). "Affrontiamo uno dei migliori attacchi della categoria, con gente esperta come Mura e Seghieri su tutti – dice afferma l’allenatore della Fezzanese Giulio Ponte – penso che anche in quest’occasione servirà un’altra grande ed umile prestazione. Perdiamo ahimè qualche pedina per infortunio ma siamo un grande gruppo e chi verrà chiamato in causa saprà essere all’altezza. Abbiamo entusiasmo ‘da vendere’ ma dobbiamo rimanere ben saldi coi piedi a terra perchè siamo solo all’inizio di questa stagione e sappiamo che bisognerà soffrire ogni domenica". Attualmente la Fezzanese è in testa alla classifica appaiata al Campomorone e vuole pertanto vincere per mantenere la leadership del girone. Team di Fezzano che purtroppo non sarà al meglio per l’assenza di alcuni elementi infortunati. Comunque al di là delle assenze la Fezzanese è in un bel momento di forma e di conseguenza c’è tanta consapevolezza e fiducia nei propri mezzi in vista del confronto con l’undici bogliaschino che attualmente è dodicesimo con soli tre punti conquistati. Le altre partite della giornata sono le seguenti: Athletic Club Albaro-Voltrese, Busalla-Arenzano, Campomorone Sant’Olcese-Golfo Paradiso Pro Recco, Genova-Pietra Ligure, Millesimo-Carcarese, Molassana-San Francesco Loano e Rivasamba-Sporting Taggia.

Paolo Gaeta