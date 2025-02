"Fezzanese, che carattere"

Terzo risultato utile consecutivo della Fezzanese che pareggia 2-2 a Seravezza con la Sangiovannese. Grande prova di orgoglio e di carattere della compagine di Andrea Gatti, che recupera due gol di svantaggio al team valdarnese compatto e forte fisicamente. I fezzanoti hanno mostrato grande personalità e spirito di reazione, soprattutto nel momento in cui si sono trovati a dover rincorrere il risultato. Le reti, entrambe su punizione, portano la firma di Cantatore e Lunghi in una gara al cardiopalma sfiorando nel finale una clamorosa vittoria con Leonardo Fiori.

Soddisfatto della prova dei suoi ragazzi mister Andrea Gatti: "Nel primo tempo non siamo riusciti ad essere né incisivi né determinati ed abbiamo lasciato il pallino del gioco agli avversari che ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio diverso e tatticamente abbiamo cambiato qualcosa, siamo riusciti nonostante il doppio svantaggio a recuperare una partita complicatissima. Bravi i ragazzi perchè recuperare così, a questi livelli, non è mai facile. La nostra è una squadra che ha un’anima ed un cuore: sono stati tutti bravi nel rimettere in piedi il match. La Fezzanese non sta mollando negli allenamenti e nelle partite. Abbiamo creato un gruppo forte con un’identità ben precisa ed una forza dentro di gruppo e di spirito e di sicuro noi fino alla fine saremo sul pezzo e poi tireremo le somme. Non abbiamo mai guardato i risultati, lo faremo solo all’ultima giornata e vedremo cosa ci diranno. Dobbiamo concentrarci e focalizzarci solo su noi stessi e fare il meglio possibile e cercare di portare a casa più punti possibili in ogni domenica".

Intanto il team di Fezzano ingaggia un altro giocatore nuovo, il portiere esperto, classe 1991, Nicolò Mozzachiodi con trascorsi anche nello Spezia che domenica era in panchina come ’dodicesimo’. La Fezzanese resta così all’ultimo posto in graduatoria e vede però aumentare il divario dalle dirette concorrenti Flaminia e Terranuova Traiana, che hanno entrambe vinto in trasferta su terreni sulla carta proibitivi. I verdi per continuare la loro rimonta alla ricerca di una posizione che gli consenta di disputare i playout, dovranno per forza di cosa vincere in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano domenica prossima nel match valido per la 24ª giornata.

Paolo Gaeta