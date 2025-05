Fezzanese e Ghiviborgo pareggiano 3-3: emozioni e colpi di scena a Sarzana

Fezzanese 3 Ghiviborgo 3

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (67’ Martera), Giampieri, Nicolini, Loffredo, Beccarelli, Cantatore (89’ Costa), Bruccini, Mariotti (78’ Ngom), Cesarini (53’ Lunghi), L. Fiori (89’ Remedi). (A disp.: Agolli, Medusei, Carli, S. Corrado). All.: Gatti.

GHIVIBORGO: Bonifacio; Barbera (69’ Signorini), Bura, Lopez Petruzzi, Campani, Nottoli (79’ Noccioli), Giannini, Conti, Fischer, Vari (89’ Larhib), Gori (82’ Bifini). (A disp.: Gambassi, Simonetta, Bassano, Coppola, Bonafede). All. Bellazzini.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (assistenti: Cirillo di Roma 1 e Manfredini di Biella).

Reti: 12’ Fischer, 22’ Mariotti, 35’ L. Fiori, 49’ Gori, 59’ Cantatore, 83’ Signorini.

Note: all’86’ Pucci para un rigore a Vari.

SARZANA - Nell’ultima giornata del girone "E" Fezzanese e Ghiviborgo pareggiano 3-3 al "Miro Luperi" di Sarzana una partita ricca di gol e di errori difensivi. Infatti si affrontavano le due squadre con le peggiori difese del girone, con i fezzanoti che hanno subìto, complessivamente, ben 63 reti ed i ghivizzanesi 57. Stagione, comunque, che, nel complesso, si chiude positivamente per il team di Bellazzini che raggiunge, al termine della regular season, un prestigioso quarto posto che gli consente di partecipare ai play-off. Risultato importante per la società lucchese della Valdiserchio che è riuscita ad arrivare davanti a nobili decadute come il Siena ed il Grosseto. Mentre i ragazzi di Andrea Gatti chiudono all’ultimo posto e retrocedono in Eccellenza. Comunque, malgrado la differenza di classifica, si assiste ad una gara equilibrata, combattuta e ricca di colpi di scena.

Verdi di casa che, per l’occasione, recuperavano dall’inizio due ex professionisti come Cesarini e Bruccini, reduci da infortuni e facevano esordire, nel finale, il giovane Costa (classe 2007). Biancorossoazzurri che partono bene e, già al 1’, con un tiro-cross di Vari, impegnano Pucci. Al 12’ ospiti in vantaggio con Fischer in contropiede. Al 16’ Bonifacio respinge a fatica un diagonale di Leonardo Fiori. Al 22’ pareggia Mariotti con un eurogol, dopo essere andato via in velocità e, con un gran tiro dal limite, infila l’incrocio dei pali. Al 35’ Leonardo Fiori ribalta il risultato, segnando in diagonale dopo un’irresistibile percussione sulla sinistra. Al 38’ Gori, da due passi, mette a lato di poco, di testa, su cross di Vari che, al 41’, con un tiro da posizione defilata, coglie la traversa. Al 43’ e al 44’ Bonifacio è bravo a parare il tiro dal limite di Giampieri ed il colpo di testa di Bruccini, nato dal conseguente corner.

Al 49’ il 2-2 di Gori da sotto misura, su cross di Fischer. Al 57’ e al 59’ Cantatore prima impegna Bonifacio con un abile pallonetto e, poi, segna il 3-2 locale in tap-in, riprendendo una respinta del portiere, su precedente tiro di Mariotti. Al 62’ e all’81’ Lunghi e Gori sprecano due ghiotte occasioni quasi a porta sguarnita.

All’83’ il neoentrato Signorini sigla il 3-3 in scivolata. All’86’ il Ghiviborgo ha la grande occasione per vincere la partita, ma la fallisce con Vari che vede un suo rigore ribattuto dal bravissimo Pucci (lo stesso portiere di casa aveva commesso fallo in area su Noccioli). Al 95’ ancora Pucci salva il risultato, respingendo il tiro a botta sicura, sempre di Noccioli.

Paolo Gaeta