Fezzanese idee chiare: "Una partita da vincere"

Partita chiave per il futuro e la salvezza della Fezzanese quella che si disputerà oggi alle 14.30 sul campo del fanalino di coda Pontdonnaz nella 16ª giornata del girone A di serie D. I verdi cercheranni di vincere e riscattare così la brutta sconfitta per 1-0 subita domenica scorsa al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Pinerolo. Fezzanoti, attualmente decimi, che però purtroppo saranno costretti a presentarsi a questo importante appuntamento in formazione rimaneggiata per le assenze degli squalificati Terminello e Del Bello e degli infortunati Salvalaggio, Selimi e soprattutto del bomber e capitano Baudi vera anima della squadra. A preoccupare maggiormente i verdi sono le assenze contemporanee di tre difensori di ruolo che costringeranno a rivoluzionare il reparto arretrato. In tal senso il tecnico Cristiano Rolla sottolinea.

"Ringrazio la società, per questa delicata trasferta ci ha dato l’opportunità di partire un giorno prima risparmiando energie fisiche e mentali. In settimana ho visto i ragazzi molto motivati e pronti a riscattare la brutta prestazione con il Pinerolo. Ho fiducia in questo gruppo, sono sicuro che faremo una grande partita". La squadra come detto è partita ieri alla volta della Valle d’Aosta per preparare il match al meglio. Pontdonnaz-Fezzanese sarà diretta da Manzini di Verona, assistenti Monardo di Bergamo e Tinelli di Treviglio. Le altre partite della giornata sono: Bra-Alcione Milano, Chieri-Alba, Chisola-Albenga, Derthona-Ticino, Gozzani-Asti, Lavagnese-Borgosesia, Pinerolo-Varese, Sanremese-Ligorna e Vogherese-Vado.

Paolo Gaeta