Fezzanese in 10 strappa il pari a Gavorrano. Decide un gran tiro di Bruccini allo scadere

Follonica Gavorrano

1

Fezzanese

1

FOLLONICA GAVORRANO: Manrrique Antonini, Morelli (53’ Souare), Pignat, Matteucci, Masini (85’ Scartoni), Pino, Kondaj, Scartabelli, Lo Sicco, Bramante, Arrighini (85’ Giustarini). A disp. Romano, Brunetti, Tatti, Cret Catalin, Zona, Marino. All. Masi.

FEZZANESE: Pucci, Antezza, Bechini (78’ Mariotti), Benassi (68’ Scieuzo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (31’ Loffredo), Cantatore, Beccarelli (85’ Fiori L.), Ngom (56’ Bruccini), Lunghi. A disp. Calò, Carli, Sacchelli, Remedi. All. Gatti.

Arbitro: Sacco di Novara (Annoni di Como ed Eltantawy di Chiari).

Reti: 60’ Matteucci, 90’ Bruccini.

Note: espulso al 10’ Cantatore

GAVORRANO – Il capitano Bruccini rientra dopo un lungo infortunio e regala alla Fezzanese il gol del pareggio proprio in extremis sul campo del Folonica Gavorrano. Per i verdi si tratta del quarto risultato utile consecutivo che dà speranza e morale anche se il team di Gatti resta all’ultimo posto in graduatoria a 5 inque punti da Flaminia e Sporting Trestina. Ottima prova collettiva dei ragazzi di Andrea Gatti costretti a giocare quasi tutta la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Cantatore, pedina fondamentale nel gioco della squadra. Il primo episodio del match è proprio l’espulsione di Cantatore per un fallo su Lo Sicco. Al 22’ lo stesso Lo Sicco serve Kondaj che in diagonale sfiora il palo. Al 27’ ancora Lo Sicco su punizione calcia di poco sopra la traversa. Al 43’ è bravo Pucci a respingere la conclusione di Bramante e sulla ribattuta Arrighini, a porta vuota, calcia clamorosamente alto. Al 59’ Scartabelli di testa mette a lato su cross del neoentrato Souare. Un minuto dopo maremmani in vantaggio con Matteucci che segna approfittando di una maldestra uscita di Pucci, su cross di Souare.

Al 64’ e al 65’ ancora Bramante impegna due volte Pucci. Al 69’ Matteucci di testa coglie il palo su corner di Lo Sicco. Al 77’ D’Alessandro di testa, su punizione di Bruccini, manda di pochissimo a lato. All’83’ Pucci è attento su diagonale di Scartabelli smarcato da Pino. A questo punto la Fezzanese, pur inferiorità numerica, esercita una costante pressione e proprio al 90’ trova il gol del pareggio per merito di capitan Bruccini il cui potente tiro su punizione non è trattenuto da Manrrique Antonini: la palla si infila in rete tra il tripudio dei giocatori fezzanoti.

Paolo Gaeta