Fezzanese in serie positiva. Arriva il Pinerolo al Luperi

L’imperativo categorico per la Fezzanese è vincere oggi pomeriggio alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Pinerolo. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini nella quindicesima giornata del girone A di serie D è chiamata ad una sfida fondamentale in chiave salvezza in quanto affronta in un importantissimo scontro diretto un avversario attualmente collocato al diciassettesimo posto in graduatoria.

Mentre i fezzanoti sono al nono posto con cinque punti di vantaggio dalla zona play-out e sei sui pinerolesi di conseguenza la partita è molto delicata ed ha un valore doppio sia sulla classifica che psicologico sul prosieguo della stagione. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Bruschi di Ferrara con assistenti Reitano di Acireale e Selleri di Bologna.

"La partita che ci attende – afferma il vice allenatore Massimiliano Leccese – è una gara difficile contro un avversario ostico e che verrà col coltello tra i denti. In settimana abbiamo lavorato intensamente per preparare al meglio il match che riveste un’importanza fondamentale per il nostro cammino".

Ragazzi di Cristiano Rolla che vengono da quattro risultati utili consecutivi e vorranno pertanto continuare la serie positiva che li ha collocati in una posizione tranquilla di classifica. Guai però a perdere di vista l’obiettivo. Verdi che per l’occasione recuperano Gabelli che rientra dopo aver scontato tre giornate di squalifica, mentre dovrebbero essere ancora assenti gli infortunati Salvalaggio, Selimi, Scarlino e soprattutto Baudi capitano, bomber e anima di questa squadra.

Nell’ultimo turno il team di Fezzano ha pareggiato 1-1 ad Alba, mentre il Pinerolo ha perso 2-0 in casa con l’Albenga.

Le altre partite della giornata sono le seguenti: Alba-Sanremese, Albenga-Gozzano, Alcione Milano-Chieri, Asti-Vogherese, Borgosesia-Bra, Città di Varese-Derthona, Ligorna-Pontdonnaz, Ticino-Chisola e Vado-Lavagnese.

Paolo Gaeta