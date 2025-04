Fezzanese juniores nazionale sfida il Tau Altopascio nella finale play-off

La juniores nazionale della Fezzanese ha oggi un appuntamento importante con la sua storia: il team di Giulio Ponte alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari affronta il Tau Altopascio nella finale dei play-off del girone F (arbitra gara Marchetti di Chiavari, assistenti Della Monica e Ciuffardi di Spezia). I fezzanoti hanno la grande possibilità, per la prima volta, di qualificarsi alla fase finale nazionale con le vincenti degli altri gironi. Per ottenerla avranno a disposizione vittoria o pareggio, avendo una miglior classifica sul team lucchese. In caso di parità al 90’ si giocheranno i supplementari, in caso di ulteriore pari non ci saranno i rigori ma saranno i verdi a qualificarsi. In campionato gli scontri diretti sono però a favore del Tau: 1-1 al ‘Cimma’ e 2-0 dei lucchesi ad Altopascio. C’è comunque grande fiducia nella squadra di Ponte artefice di una stagione fantastica. Attesi sugli spalti del ’Cimma’ numerosi tifosi fezzanoti per trascinare la squadra a un successo che vale un pezzo di storia della società.

Paolo Gaeta