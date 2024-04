Fezzanese, la salvezza è vicina. Preziosissima vittoria a Pinerolo

Pinerolo

0

Fezzanese

2

PINEROLO: Gilli, Amansour, Gerevini (71’ Ceschin), D’Orazio, Ciletta, Tonini, Ozara (59’ Bellucci), Palladini, Coppola (85’ Pepe), Ciliberti (90’ Bongani), Miglietta (72’ Costantino). A disp. Cavalieri, Cappai, Aita, Andretta. All. Rignanese.

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santermo, Cantatore (71’ Cecchetti), Banti, Bruccini, Mariotti (87’ Scieuzo), Baudi (80’ Scarlino), Fiori (58’ Beccarelli). A disp. Gaggini, Zarrouki, Guelfi, Stradini, Lazzoni. All. Rolla.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (assistenti Manzini di Voghera e Vora di Como).

Marcatori: 27’ Baudi, 67’ Mariotti.

PINEROLO – La Fezzanese nella trentaquattresima giornata del girone A di serie D espugna per 2-0 Pinerolo e vede la salvezza. Infatti a quattro giornate dalla fine del campionato la compagine del presidente Arnaldo Stradini si conferma al decimo posto e porta a otto punti il suo vantaggio dalla zona play-out. Grandissima prova collettiva dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano di quattro elementi del valore di Nicolini, Lunghi, Giampieri e Angeletti infortunati. Per i i verdi è la seconda vittoria consecutiva ed il quinto risultato utile ottenuto in un importantissimo scontro diretto con i torinesi staccati di ben undici punti vendicando così l’immeritata sconfitta per 1-0 subita nella gara d’andata al ‘Luperi’.

Fezzanoti in vantaggio al 27’ con Baudi che da sottomisura con un preciso tocco sfrutta un bel cross di Mariotti. In precedenza al 17’ era provvidenziale la respinta di Santeramo su tiro di Ozara che sfrutta un lancio lungo di Tonini. Al 26’ Fiori andato via in velocità spreca calciando su Gilli quando era a tu per tu col portiere. Al 36’ Salvalaggio è attento su colpo di testa di Ciletta su punizione di Palladini. Al 43’ Baudi su calcio piazzato tira di poco a lato. Al 45’ miracolosa parata di Salvalaggio su tiro ravvicinato di Amansour.

Si va al riposo con i verdi meritatamente in vantaggio. Nella ripresa il Pinerolo prova a reagire ma con pochi risultati. Al 60’ ancora Salvalaggio è attento su conclusione dal limite di Ciliberti deviata da Santeramo. Al 65’ Gilli respinge con difficoltà il gran tiro del neoentrato Beccarelli ben servito da Baudi. Al 67’ il raddoppio di Mariotti da pochi passi sugli sviluppi di un corner di Baudi deviato di testa da Beccarelli. Al 75’ Santeramo salva sulla linea un tiro ravvicinato di Bellucci. All’81’ Bruccini dalla lunga distanza impegna Gilli. Paolo Gaeta