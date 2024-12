Fezzanese lotta per la salvezza in Serie D: speranze riaccese dopo vittoria contro San Donato Tavarnelle

Otto punti in quattordici giornate frutto di due vittorie (l’ultima domenica in casa contro il San Donato Tavarnelle), altrettanti pareggi e ben dieci sconfitte. Un bilancio davvero molto complicato fin qui per la Fezzanese, società di Fezzano, frazione del comune di Portovenere in provincia de La Spezia, alla prima partecipazione al girone E di serie D dopo alcune stagioni in altri raggruppamenti.

Il cambio in panchina tra Cristiano Rolla ed Alberto Ruvo non ha forse dato la scossa sperata ma il successo di domenica scorsa ha rilanciato le speranze di salvezza dei biancoverdi che adesso sono a meno cinque dal Flaminia penultimo e meno sei dal Terranuova Traiana che attualmente occupa l’ultima piazza playout.

Tra i pareggi conquistati dalla Fezzanese c’è quello di inizio stagione a Poggibonsi quando segnò il portiere Pucci all’ultimo istante. L’ex di giornata Cesarini, che come è noto non sarà della gara, a parte, in rosa c’è qualche elemento che ha masticato eccome il professionismo come Bruccini (segnò per il Cosenza nella finale playoff di Pescara contro la Robur di Mignani) e Antezza.