Fezzanese, passo avanti. A Chieri il pareggio è ok

Chieri

1

Fezzanese

1

CHIERI: Faccioli, Capra, Moretti, Javres (62’ Bacchin), Rivi (62’ Simic), Marianeschi (87’ Sussetto), Ferrando, Dumani, Vono, Zenuni, Maniscalco (64’ Palmiere). (A disp. Romero, Biondo, Moreo, Mammarella, Ciociola). All. Nistico.

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Stradini, Terminello, Santeramo, Nicolini (46’ Beccarelli), Giampieri, Bruccini, Fiori (60’ Mariotti), Baudi (73’ Verona), Cantatore (81’ Scarlino). (A disp. Gaggini, Guelfi, Bianchi, Banti, Bracco). All. Rolla.

Arbitro: Chindamo di Como (Prestini di Pavia e Riganò di Chiari).

Reti: 31’ Cantatore, 79’ Vono.

CHIERI – La Fezzanese in formazione rimaneggiata sfiora il successo a Chieri nella 12ª giornata di serie D. La squadra di Rolla (ieri priva di Gabelli, Salvalaggio, Selimi, Lunghi e Cecchetti) gioca meglio degli avversari creando molto di più, ma non riesce a concretizzare la propria superiorità anche a causa di un’ingenuità difensiva che le costa il pareggio, dopo essere passata meritamente in vantaggio. Ma alla fine arriva un punto meritato che lascia la squadra all’ottavo posto. In avvio già al 1’ i fezzanoti sfiorano il gol con Fiori che però da buona posizione calcia oltre la traversa. Al 14’ Baudi in diagonale impegna Faccioli. Al 17’ ancora Baudi è pericoloso su punizione, il portiere respinge e sulla ribattuta Cantatore calcia alto.

Al 23’ Zenuni calcia dal limite di poco a lato. Due minuti dopo sempre Baudi dalla distanza sfiora il palo. Al 31’ verdi in vantaggio con Cantatore (nella foto) su assist di Giampieri. Al 61’ potente conclusione dal limite di Cantatore che Faccioli para. Al 65’ un tiro da 30 metri di Bruccini che esce di poco. Al 69’ lancio lungo per Vono che, scattato sul filo del fuorigioco, calcia a botta sicura ma Angeletti è bravo a deviare. Al 79’ i torinesi pareggiano con Vono che approfitta di un errore di Bruccini che perde palla a centrocampo. All’86’ sempre Vono pericoloso con un diagonale che non trova la porta ma anche in questo caso è liberato da un’indecisione di Del Bello.

Paolo Gaeta