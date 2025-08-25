Fezzanese prepara il debutto con la Voltrese: "È importante partire subito col piede giusto"

Tarros Sarzanese

1

Fezzanese

5

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Bergitto, Luciani, Aldrovandi, Benedini, Casciari, Bonini, El Amiry, Tonazzini, Tivegna, Giovannoni. Sono entrati nella ripresa Mazzara, Mazzi, Pagliari, Di Martino, Mannelli, Di Salvo, Ebainetti, Fabiani, Dell’Amico, Castropignano. All. Calise.

FEZZANESE: Mazzola (46’ Scopis), Battini (46’ Medusei), Stradini (60’ De Marco), Nicolini (46’ Costa), Aliboni, Corrado M. (46’ Manfrone), Corrado S. (46’ Battistoni), Bruccini, Scarlino, Roncarà, Beccarelli (60’ Scieuzo). All. Ponte.

Reti: 2’ Bruccini, 6’ Tonazzini, 44’ Scarlino, 45’ Roncarà, 50’ Costa, 59’ Beccarelli.

SARZANA – Quinta amichevole per la Fezzanese e quinta vittoria consecutiva. Dall’alto della sua maggior qualità, milita in Eccellenza, i veri si affermano con autorità per ben 5-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con la Tarros Sarzanese, squadra di Promozione. Passano soltanto 2’ ed i fezzanoti sono già in vantaggio con capitan Bruccini bravo a finalizzare una bella triangolazione con Scarlino e Roncarà. Al 6’ pareggia Tonazzini con un preciso rasoterra dal limite. Al 44’ verdi di nuovo in vantaggio con Scarlino che segna con una spettacolare rovesciata su cross di Stradini. Poco dopo al 45’ il tris di Roncarà dal limite. Al 50’ il poker del neoentrato Costa riprendendo una respinta del palo su pallonetto di Stradini. Al 59’ il 5-1 di Beccarelli che sfrutta uno splendido assist di Bruccini. All’83’ Mazzara devia un colpo di testa di Medusei.

La Figc regionale ha intanto diramato il calendario d’eccellenza che inizierà il 14 settembre e finirà il 26 aprile. Previste solo due soste una durante le festività natalizie ed una per la Pasqua. La Fezzanese esordirà in casa con la Voltrese ma giocherà a Castelnuovo Magra, a causa dell’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari per lavori al manto in sintetico. La prima trasferta il 21 settembre ad Arenzano. Da seguire le sfide della sesta, settima ed ottava giornata dove incontrerà in sequenza Pietra Ligure, Golfo Paradiso Pro Recco e Genova tre delle favorite alla vittoria finale. Il direttore tecnico Manrico Borrini commenta: "Il calendario mi sembra abbastanza buono dato che nelle prime giornate incontriamo squadre alla nostra portata. Noi cercheremo di ben figurare ma le favorite a mio parere sono Pietra Ligure, Golfo Paradiso Pro Recco, Genova e Rivasamba che in questo momento hanno qualcosa in più. Il nostro problema maggiore rimane il campo sportivo in quanto abbiamo finito la serie D a Seravezza e cominciamo l’Eccellenza a Castelnuovo Magra a 35 chilometri dal nostro paese e non giocare a Fezzano è la cosa che ci manca di più soprattutto non avere il calore della nostra gente". Mister Giulio Ponte aggiunge: "Sarà a prescindere un campionato molto equilibrato dove si deciderà tutto nelle ultime giornate. Chi avrà più continuità la spunterà. Bisogna partire forte e bene ma penso che i mesi di novembre e marzo saranno per noi quelli decisivi dove incontreremo molte big che vorranno stare nella parte alta della classifica".

Paolo Gaeta