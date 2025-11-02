Fezzanese punta al riscatto

Operazione riscatto per la Fezzanese. Nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza la compagine del tecnico Giulio Ponte cercherà di tornare al successo, dopo la sfortunata sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Golfo Paradiso Pro Recco. I verdi oggi alle alle 15 afforntano affrontano in trasferta al campo ‘Ferrando’ il Genova Calcio, settimo in graduatoria. I ragazzi di Ponte sono sempre in testa ma a causa della prima stagionale, devono dividere il primato con l’Athletic Club Albaro ed il Rivasamba. Il match odierno sarà diretto da Verdoia di Genova con assistenti Bernardini di Genova e Morbelli di Albenga. "Stiamo preparando la gara con il Genova calcio come abbiamo sempre fatto finora – sottolinea Giulio Ponte – con attenzione, con grande entusiasmo e con serenità. L’avversario è uno di quelli che da inizio stagione dichiara di voler poter ambire alla vittoria del campionato per cui sappiamo che affronteremo una signora squadra che vuole risalire velocemente in classifica. I genovesi arrivano da una vittoria importante a Millesimo conquistata all’ultimo secondo, "noi da una sconfitta amara ma meritata in casa nostra, per cui andremo la affamati, motivati e preparati. Poi come sempre il campo dirà la sua".

I fezzanoti sperano di recuperare qualcuno dei calciatori infortunati assenti il turno scorso dato che mercoledì 5 novembre saranno di nuovo in campo a Castelnuovo Magra nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia con la Voltrese. Un match importante che potrebbe schiudere ai verdi la possibilità di giocarsi l’accesso alla fine della Coppa Italia fase regionale. Le altre partite della giornata di campionato sono: Bogliasco-Voltrese, Campomorone-Molassana, Carcarese-Rivasamba, Golfo Paradiso Pro Recco-Busalla, Pietra Ligure-Athletic Club Albaro, San Francesco Loano-Arenzano, Sporting Taggia-Millesimo.

Paolo Gaeta