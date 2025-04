Fezzanese retrocessa in Eccellenza: emergenza assenti e spazio ai giovani

Già matematicamente retrocessa in Eccellenza dopo la sconfitta sul campo del San Donato Tavarnelle, il quarto consecutivo, la Fezzanese non ha più niente da chiedere ad una stagione iniziata male e finita peggio. La situazione in provincia di La Spezia è complicata anche da un punto di vista delle scelte.

Il tecnico Andrea Gatti dopo il match di San Donato deve fare i conti con le tante assenze: out Nicolini e Cantatore, che scontano oggi entrambi un turno di squalifica e Masi che si è fatto male nel primo tempo contro gli uomini di Bonucelli. La loro assenza andrà ad aggiungersi a quelle dei lungodegenti Bruccini (ex Cosenza, con cui segnò nella sciagurata finale di Pescara del 2018) e dell’ex bianconero Cesarini che a San Donato era comunque in panchina per la prima volta dopo aver saltato tutta la stagione per l’infortunio al ginocchio dello scorso anno quando militava nel Livorno. Out anche Ngom, Bechini, Antezza, Sacchelli e Stradini.

Possibile che mister Gatti decida di dare spazio, dal primo minuto, a qualche giovane della Juniores che, peraltro, si è messa bene in luce nel campionato di competenza, raggiungendo la finale play off.