Fezzanese, sei la capolista: "Avanti con questa grinta"

Clima di soddisfazione in casa Fezzanese per la vittoria ottenuta a Pietra Ligure, che ha regalato ai verdi il primato solitario in Eccellenza. "Abbiamo conquistato tre punti pesantissimi contro un grande avversario, grazie ad un’ottima prestazione dei ragazzi fatta di cuore e sacrificio – sottolinea il tecnico Giulio Ponte – abbiamo saputo soffrire in alcuni momenti come una grande squadra sa fare, pungendo poi nei momenti giusti. Nonostante le tante assenze, i ragazzi sono stati grandi perché grande è tutto questo gruppo, compresi i ragazzi della juniores che ogni domenica ci danno una mano". Ponte sottolinea comunque come sia ancora presto per trarre conclusioni e, anzi, il campionato è ancora molto lungo. "Siamo ancora all’inizio e la classifica non la guardiamo – dice il tecnico dei fezzanoti – guardiamo le prestazioni e curiamo i dettagli gara per gara per provare ogni domenica ad esprimere un buon calcio per raccogliere sempre il massimo dei punti". Quella ottenuta a Pietra Liguria (2-1) è stata una vittoria importate conquistata su un campo molto difficile: i tre punti permettono ai verdi di staccare di due lunghezze in il Campomorone (bloccato sul 3-3 in casa del Genova Calcio) e volare da soli in classifica.

I fezzanoti erano oltreutto in emergenza per l’assenza di ben sei giocatori tra i quali spicca quella del capitano squadra Bruccini infortunato come Cesarini, Battini e Roncarà e gli squalificati Vietina e Manfrone. Malgrado ciò i ragazzi di Giulio Ponte hanno sfoderato una prestazione di alto livello, riuscendo ad imporsi contro un avversario molto forte che alla vigilia del campionato era una delle squadre più accreditate alla vittoria finale e che finora era ancora imbattuto. Le reti vincenti sono un autogol del team savonese ed una pregevole realizzazione di Salerno. Partita molto combattuta ed intensa con i padroni di casa che pur giocando in dieci dal 42’ per un’espulsione hanno comunque messo più volte in difficoltà l’equipe di Fezzano. Entrambe le compagini hanno fallito un rigore a testa. L’errore dal dischetto dei verdi è del bomber Scarlino. Fezzanese che conferma pertanto il suo ottimo stato di forma attuale infilando il sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Domenica prossima, nella settima giornata, affronterà a Castelnuovo Magra il Golfo Paradiso Pro Recco.

Paolo Gaeta