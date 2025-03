Fezzanese, siamo al punto di svolta. La sfida al Flaminia vale la salvezza

Una giornata decisiva, forse la possibile svolta del campionato per la Fezzanese lanciata verso la rincorsa a un piazzamento nei playout. La compagine allenata da Andrea Gatti è di scena oggi pomeriggio alle 14.30 nell’anticipo a Civita Castellana (Viterbo) dove affronterà il Flaminia, in un importantissimo scontro diretto il cui esito finale condizionerà la corsa alla salvezza di entrambe le squadre. I fezzanoti attualmente sono all’ultimo posto in graduatoria a 6 punti proprio dall’undici laziale. Vincendo i verdi si porterebbero a soli tre punti dai rivali, tornando prepotentemente in corsa per raggiungere i playout ed evitare la retrocessione diretta. Viceversa un ko renderebbe il divario fra le due squadre difficile da colmare per i verdi. Entrambe le contendenti arrivano a questo scontro fondamentale per la loro precaria posizione di classifica nelle migliori condizioni: il team di Fezzano viene da cinque risultati utili consecutivi, i laziali da tre nei quali hanno conquistato sette punti.

I ragazzi di Andrea Gatti che recupereranno Cantatore reduce da una giornata di squalifica mentre mancherà D’Alessandro, squalificato. "Per noi è la partita più difficile e complicata che avremmo potuto affrontare – sottolinea l’allenatore dei verdi Andrea Gatti – Il Flaminia ha fatto un mercato importante a dicembre e nell’ultimo periodo ha conseguito risultati positivi. Noi come sempre dobbiamo concentrarci forte su noi stessi e dare battaglia. Ci alleniamo tanto per partite come queste. Le sensazioni sono che tutti stiamo credendo in ciò che facciamo. Ricozzi, Benedetti, Tascini e Ciganda sono giocatori fortissimi di una squadra che non fa giocare l’avversario e fa un pressing molto alto. Per uscirne indenni ci vuole la partita perfetta". Ed è proprio la gara perfetta che cercheranno di fare i fezzanoti per trovare i tre punti che gli darebbero speranza e fiducia per il futuro nella lotta per la salvezza. A dirigere Flaminia-Fezzanese sarà l’arbitro Gervasi di Cosenza, assistenti Di Meglio di Napoli e Di Berardino di Teramo. Le altre partite della giornata (in programma domani): Figline-Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano-Ostia Mare Lido, Fulgens Foligno-San Donato Tavarnelle, Livorno-Orvietana, Poggibonsi-Seravezza Pozzi, Sangiovannese-Siena, Sporting Trestina-Grosseto, Terranuova Traiana-Ghiviborgo.

JUNIORES NAZIONALIWeek-end...libero per i ragazzi della Juniores nazionale della Fezzanese: la squadra allenata da Giulio Ponte ha infatti posticipato la sfida contro il Grosseto a lunedì 3 marzo alle 15 al ‘Cimma’ di Pagliari. Le altre partite della giornata (in programma oggi): Ghiviborgo-Tau Calcio, Pistoiese-Livorno, Prato-Pontedera. Seravezza Pozzi-Zenith Prato, Tuttocuoio-Figline

Paolo Gaeta