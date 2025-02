Fezzanese strappa un pareggio con orgoglio. Cantatore e Lunghi fermano la Sangiovannese

Fezzanese 2 Sangiovannese 2

FEZZANESE: Pucci, Masi (39’ Antezza), Bechini, Nicolini (68’ Fiori L.), D’Alessandro, Martera, Campana (56’ Loffredo), Cantatore, Beccarelli (56’ Lunghi), Ngom, Mariotti (84’ Scieuzo). A disp. Mozzachiodi, Benassi, Remedi, Sacchelli. All. Gatti.

SANGIOVANNESE: Barberini, Fumanti, Della Spoletina (52’ Pardera), Nannini, Chelli, Santeramo, Pertica, Foresta, Rotondo (73’ Nieri), Gaetani, Romanelli (52’ Pertici). (A disp. Patata, Vietina, Gianassi, Bargellini, Lombardi, Arrighi). All. Bonura.

Arbitro: Palmisano di Saronno (assistenti Monardo di Bergamo e Zanichelli di Legnano).

Reti: 24’ Rotondo, 55’ Nannini, 59’ Cantatore, 79’ Lunghi.

SERAVEZZA – Prova di orgoglio e di carattere della Fezzanese che riesce a pareggiare 2-2 con la Sangiovannese recuperando due gol di svantaggio. I fezzanoti restano però all’ultimo posto in graduatoria e vedono aumentare il loro divario dalle dirette contendenti. La prima emozione all’11’ con Gaetani che manca la deviazione sotto porta. Al 24’ ospiti in vantaggio con un diagonale di Rotondo smarcato dall’ex di turno Santeramo. Al 50’ Beccarelli spreca una ghiotta occasione su maldestra uscita del portiere. Al 55’ il raddoppio con un gran tiro di Nannini dal limite. Al 59’ Cantatore con una punizione dal limite accorcia le distanze.

Al 67’ provvidenziale salvataggio sulla linea di D’Alessandro su un rasoterra di Rotondo andato via in contropiede. Al 79’ il 2-2 con una velenosa punizione da posizione defilata di Lunghi. Due minuti dopo i ragazzi di Andrea Gatti sfiorano la clamorosa vittoria quando a Leonardo Fiori che, a tu per tu col portiere, tira prontamente ma Barberini compie una grande parata riuscendo a respingere. In panchina con i verdi c’era un nuovo acquisto, l’esperto portiere, classe 1991 Nicolò Mozzachiodi, con un passato nello Spezia.

Paolo Gaeta