Fezzanese, tre passi avanti verso i playout: "Vittoria importante ma strada ancora lunga"

Sesto risultato utile consecutivo per la Fezzanese che si impone per 2-1 a Civita Castellana con il Flaminia, in un match fondamentale per la lotta salvezza. Vittoria meritatissima per la compagine di Gatti che premia l’ottima prova collettiva da parte della squadra, soprattutto sul piano del carattere e della personalità. Le reti dei fezzanoti portano la firma di Lunghi e Cantatore mentre Masi ha colpito la traversa. Verdi che mancavano di D’Alessandro squalificato e degli infortunati Ngom, Loffredo e Stradini oltre a Cesarini, che ha seguito comunque i suoi compagni nella lunga trasferta laziale.

I tre punti rilanciano il team di Fezzano nella lotta alla salvezza: pur restando all’ultimo posto, si porta a due sole lunghezze dallo stesso Flaminia restando a -5 punti dal Trestina vittorioso sul Grosseto. Nella prossima giornata i verdi se la vedranno proprio con il Trestina in un altro decisivo scontro diretto. Gara che si dovrebbe disputare mercoledì 12 marzo in quanto domenica 9 nello stadio di Seravezza giocano i versiliesi con il Flaminia.

Soddisfatto della vittoria mister Andrea Gatti: "Una partita che abbiamo preparato molto bene e temevamo tantissimo. Il Flaminia è una squadra che si è rinforzata nel mercato di dicembre e viene da una striscia di risultati importanti. Siamo partiti forte ed abbiamo fatto i primi 35 minuti molto bene, poi siamo calati a fine primo tempo. Nel secondo tempo un po’ più equilibrato, alla fine la vittoria è meritata. Da domani penseremo al Trestina".

Contento anche il match winner Francesco Cantatore: "Ho visto un’ottima partita da parte di tutti i miei compagni. Ora mancano 8 match, era importante vincere ed abbiamo vinto portando a casa tre punti pesanti e siamo contenti. Sono contento anche per il mio gol soprattutto perché ha portato tre punti alla squadra che erano fondamentali. E’ una vittoria meritata perchè è stata una battaglia ci abbiamo creduto siamo andati avanti hanno pareggiato e siamo riusciti a ribaltare la partita. Dedico il gol alla mia famiglia, a tutte le persone che mi vogliono bene ed anche a me stesso perché è frutto di tutti i sacrifici che facciamo durante la settimana che poi vengono ripagati la domenica. E’ ancora tutto aperto, ci sarà ancora da battagliare. Purtroppo non abbiamo ancora fatto niente, ci aspetta un percorso lungo e difficile".

Paolo Gaeta