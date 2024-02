Fezzanese, una grande prestazione: "Con il Varese è mancato solo il gol"

"Contro il Varese è stata sicuramente una delle migliori prestazioni della stagione". C’è soddisfazione nelle parole del tecnico della Fezzanese Cristiano Rolla all’indomani del match pareggiato sabato al ’Miro Luperi’ di Sarzana contro la blasonata squadra lombarda: un pari che sta stretto ai verdi per quanto visto in campo, ma che regala una bella prestazione dopo due passaggi a vuoto. "Dovevamo sbloccarci a livello mentale e soprattutto riprendere un po’ di fiducia nei nostri mezzi – prosegue Rolla – Abbiamo disputato una gara di alto livello tecnico e fisico dove è mancato solo il gol: ma sono sicuro che presto arriverà. E’ comunque un punto importante per la classifica che da morale e fa lavorare con più tranquillità. Di fronte avevamo una delle squadre più attrezzate ed in forma del campionato. Inoltre per lunghi tratti siamo stati superiori e da qui dobbiamo ripartire. Era il momento di cambiare qualcosa tatticamente soprattutto in questa partita". Infine un ringraziamento ai giocatori "per la grande disponibilità ed attenzione dimostrata in tutta la settimana".

A conti fatti la Fezzanese avrebbero meritato la vittoria, avendo dominato il match surclassando gli avversari sul piano del gioco e delle occasioni da rete create. Ma, come sottolineato anche da Rolla, è mancato soltanto il gol per i verdi che tornano così a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Col pari di sabato il team di Fezzano scivola però all’undicesimo posto in graduatoria, staccato di due lunghezze dalla Sanremese che ha battuto 1-0 l’Asti: i verdi vedono pericolosamente diminuire il vantaggio dalla zona playout sceso a tre punti soltanto.

Fra le squadre interessate alla lotta per la salvezza ieri colpaccio della Lavagnese che è andata a vincere 2-0 sul campo del Gozzano, raggiungendolo in classifica a quota 32. Adesso la Fezzanese è chiamata a due trasferte difficili con squadre d’alta classifica, nell’ordine con il Ticino domenica prossima nella 29ª giornata e successivamente sul campo del Ligorna: due match da prendere con le molle dove i verdi devono trovare risultati positivi per mantenersi lontano dalla zona a rischio.

Paolo Gaeta