Fezzanese, un’altra finale: "In campo cuore e grinta"

La Fezzanese per continuare a sperare di poter raggiungere i playout, ha l’obbligo di vincere oggi alle 14.30 con la Sangiovannese nel match in programma al ’Buon Riposo’ di Seravezza (arbitra Palmisano di Saronno, assistenti Monardo di Bergamo e Zanichelli di Legnano). La compagine di Andrea Gatti è sempre all’ultimo posto ma è reduce da due risultati utili consecutivi, nei quali ha conquistato quattro punti, che le hanno consentito di avvicinarsi alle dirette concorrenti alla salvezza portandosi ad un solo punto dal Flaminia, a sei dal Terranuova Traiana, a sette dallo Sporting Trestina ed a nove dal San Donato Tavarnelle. I fezzanoti sono in crescita come hanno dimostrato nelle ultime due prestazioni, questo fa ben sperare per il futuro ma dovranno avere più continuità nei risultati per recuperare posizioni. "Abbiamo fatto una buona settimana come ci capita da un po’ di tempo ormai – sottolinea mister Andrea Gatti – i ragazzi hanno lavorato forte sotto ogni aspetto. Ora però c’è da andare in campo e vendere cara la pelle. La Sangiovannese è un’ottima squadra composta da buonissimi calciatori, oltre a Santeramo, ex di turno, Foresta, Pardera e Nieri su tutti.

Sarà una partita tostissima, dove loro faranno dell’aggressività la chiave nei 90 minuti. Sono molto solidi in difesa e comunque pericolosi negli ultimi 30 metri. Partita delicatissima. Il loro punto di forza è il collettivo, molto compatto e con una chiarissima identità di gioco. Molto aggressivi sul portatore di palla. La Fezzanese deve affrontare la partita con tanto spirito, con coraggio da leoni e con un cuore gigante". Verdi che dovranno fare a meno delo squalificato Salvetti, mentre rientrerà Loffredo. Intanto la Fezzanese ingaggia un nuovo calciatore. E’ il giovane centrocampista, classe 2006, Filippo Gentili proveniente dal Breno, serie D girone B, ma con trascorsi nelle giovanili della Carrarese che potrebbe fare il suo esordio in maglia verde nella gara odierna. Le altre partite: Montevarchi-Seravezza Pozzi, Follonica Gavorrano-Foligno, Ghiviborgo-Flaminia, Grosseto-Terranuova Traiana, Ostia Mare-Livorno, San Donato Tavarnelle-Poggibonsi, Siena-Orvietana, Trestina-Figline.

Paolo Gaeta