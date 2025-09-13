Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Fezzanese verso il debutto

Fezzanese verso il debutto

In Eccellenza i verdi affrontano domani la Voltrese. Il ritorno di Tommaso Masi

di PAOLO GAETA
13 settembre 2025
Tommaso Masi

Tommaso Masi

XWhatsAppPrint

La Fezzanese alla vigilia dell’inizio del campionato di Eccellenza si rinforza ulteriormente: il direttore tecnico Manrico Borrini ha infatti ingaggiato il difensore, classe 2002, Tommaso Masi. Per lui è un gradito ritorno in quanto nell’ultima stagione in serie D ha militato proprio nei fezzanoti e potrà già scendere in campo già domani, in occasione della prima giornata di campionato che li opporrà alle 15 alla Voltrese a Castelnuovo Magra, vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. A dirigere il match sarà l’arbitro Fousfos di Albenga con assistenti Bernardini e Ingenito di Genova. Masi va a rinforzare il pacchetto arretrato dei verdi ed è un segnale forte che manda la società presieduta alle rivali in campionato, anche se le favorite alla vittoria finale restano il Pietra Ligure ed il Rivasamba. I ragazzi di Giulio Ponte si avvicinano al campionato sulle ali dell’entusiamso per la brillante vittoria in Coppa Italia per 4-2 sulla Carcarese, che gli ha consentito di passare il turno evidenziando un ottimo gioco d’attacco e qualche pecca difensiva. La gara con i voltresi si annuncia complicata in quanto mancheranno due pedine fondamentali del centrocampo come Bruccini e Nicolini (squalificati), sperando che possano recuperare qualcuno dei tre infortunati, Cesarini, Aliboni e Scarlino. "Siamo pronti e determinati ad affrontare questo nuovo campionato consapevoli che tutte le squadre ci daranno una particolare battaglia – sottolinea il tecnico della Fezzanese Giulio Ponte – Iniziare con una bella prestazione è fondamentale per l’ambiente e per i ragazzi. Arriva una Voltrese molto forte che si è anche rinforzata da poco e che è approdata ai quarti di Coppa Italia conquistando due pareggi contro i campioni in carica della Genova calcio e vincendo poi ai rigori".

Il tecnico dei genovesi Sciutto "fa dell’aspetto difensivo la sua miglior arma e lo dimostra appunto il doppio 0-0 di Coppa Italia – prosegue Ponte – Sarà dura segnare a questa squadra ma proveremo a tutti i costi a portare a casa i primi punti dell’anno". Le altre partite della prima giornata di Eccellenza in programma domani con inizio alle 15 sono: Athletic Club Albaro-Busalla, Campomorone-Bogliasco, Carcarese-Golfo Paradiso Pro Recco, Genova-San Francesco Loano, Molassana-Taggia, Pietra Ligure-Millesimo, Rivasamba-Arenzano.

Paolo Gaeta

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su