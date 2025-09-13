Fezzanese verso il debutto

La Fezzanese alla vigilia dell’inizio del campionato di Eccellenza si rinforza ulteriormente: il direttore tecnico Manrico Borrini ha infatti ingaggiato il difensore, classe 2002, Tommaso Masi. Per lui è un gradito ritorno in quanto nell’ultima stagione in serie D ha militato proprio nei fezzanoti e potrà già scendere in campo già domani, in occasione della prima giornata di campionato che li opporrà alle 15 alla Voltrese a Castelnuovo Magra, vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. A dirigere il match sarà l’arbitro Fousfos di Albenga con assistenti Bernardini e Ingenito di Genova. Masi va a rinforzare il pacchetto arretrato dei verdi ed è un segnale forte che manda la società presieduta alle rivali in campionato, anche se le favorite alla vittoria finale restano il Pietra Ligure ed il Rivasamba. I ragazzi di Giulio Ponte si avvicinano al campionato sulle ali dell’entusiamso per la brillante vittoria in Coppa Italia per 4-2 sulla Carcarese, che gli ha consentito di passare il turno evidenziando un ottimo gioco d’attacco e qualche pecca difensiva. La gara con i voltresi si annuncia complicata in quanto mancheranno due pedine fondamentali del centrocampo come Bruccini e Nicolini (squalificati), sperando che possano recuperare qualcuno dei tre infortunati, Cesarini, Aliboni e Scarlino. "Siamo pronti e determinati ad affrontare questo nuovo campionato consapevoli che tutte le squadre ci daranno una particolare battaglia – sottolinea il tecnico della Fezzanese Giulio Ponte – Iniziare con una bella prestazione è fondamentale per l’ambiente e per i ragazzi. Arriva una Voltrese molto forte che si è anche rinforzata da poco e che è approdata ai quarti di Coppa Italia conquistando due pareggi contro i campioni in carica della Genova calcio e vincendo poi ai rigori".

Il tecnico dei genovesi Sciutto "fa dell’aspetto difensivo la sua miglior arma e lo dimostra appunto il doppio 0-0 di Coppa Italia – prosegue Ponte – Sarà dura segnare a questa squadra ma proveremo a tutti i costi a portare a casa i primi punti dell’anno". Le altre partite della prima giornata di Eccellenza in programma domani con inizio alle 15 sono: Athletic Club Albaro-Busalla, Campomorone-Bogliasco, Carcarese-Golfo Paradiso Pro Recco, Genova-San Francesco Loano, Molassana-Taggia, Pietra Ligure-Millesimo, Rivasamba-Arenzano.

Paolo Gaeta