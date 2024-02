Fezzanese vince 1-0 contro San Donato Tavarnelle e sale al quinto posto

San Donato Tavarn.

0

Fezzanese

1

SAN DONATO TAVARNELLE: Marinai, Di Benedetto, Fratini, Rossi, Ferraro, Gistri, Pazzagli (84’ Vettori), Del Zotto (65’ Bianchini), Biliotti (78’ Tronca), Cazonagi (74’ Pierucci), Gianneschi (51’ Perini). A disp. De Carlo, Marchiani, Bacci, Andrei. All. Lacchi.

FEZZANESE: Angeletti, Salvetti (74’ Brogi), Cuccio, Pepe (71’ Elmazi), Vignali, Battini, Roncarà (79’ Ferrari G.), Carli, Bruni (84’ Perez Mendez), Bracco (66’ Tetteh), Zappelli. A disp. Gaggini, Agotani, Ferrari R., Rosati. All. Ponte.

Arbitro: Pais (assistenti Materozzi e Landucci) di Arezzo.

Marcatore: 38’ Bracco.

TAVARNELLE VAL DI PESA – Una grande juniores nazionale della Fezzanese espugna per 1-0 il campo del San Donato e lo scavalca così in classifica salendo al quinto posto. Decide al 38’ Bracco su assist di Carli. In precedenza al 19’ Bruni su punizione calciava a lato di poco. Al 34’ bravo Angeletti, portiere della prima squadra ieri con i giovani, su tocco di Del Zotto. Al 48’ e al 54’ Carli e Bracco impegnano Marinai. Al 58’ Cazonagi di testa sfiora la traversa. Al 60’e all’86’ Battini di testa ed Elmazi su punizione sfiorano il montante.

P.G.