Fezzanese vittoria di cuore. Nel segno dei ’veterani’

Fezzanese

2

Ligorna

1

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Gabelli (56’ Selimi - 62’ Stradini), Terminello, Santeramo, Nicolini, Banti, Bruccini, Mariotti (68’ Cantatore), Baudi (88’ Verona), Fiori (76’ Lunghi). (A disp. Gaggini, Beccarelli, Scarlino, Giampieri). All. Rolla.

LIGORNA: Atzori, Lurani, Scannapieco, Botta (67’ Manuzzi), Bacigalupo (67’ Squarzoni), Miracoli (86’ Gomez), Di Masi, Tussellino, Rimondo, Dellepiane (86’ Cattaneo), Daniello (76’ Manno). All. Lunardon.

Arbitro: Panici di Aprilia (assistenti Tarocchi e Pellegrini di Prato).

Reti: 39’ Miracoli, 54’ Bruccini, 59’ Baudi.

Note: espulsi all’83’ Gabelli dalla panchina della Fezzanese e al 90’ Lurani.

SARZANA – Una grande Fezzanese batte 2-1 in rimonta il Ligorna con i gol dei suoi ’veterani’, riscattando così l’opaca prestazione e il ko di sabato con il Ticino. Sono proprio i verdi a partire forte e al 6’ reclamano il rigore per un tocco di braccio in area di Scannapieco, sul quale l’arbitro fa proseguire. Due minuti dopo Miracoli manca la deviazione vincente da due passi. Al 12’ Angeletti para con sicurezza un colpo di testa di Miracoli. Al 18’ gran tiro dal limite di Fiori che Atzori respinge, per poi neutralizzare la successiva ribattuta di Baudi. Al 39’ ospiti in vantaggio con Miracoli di testa su cross di Di Masi.

Al 50’ Angeletti esce a vuoto su cross di Daniello ma Di Masi spreca a porta vuota. Chi sbaglia paga e così al 54’ Bruccini, servito da Baudi, pareggia con un gran tiro dal limite. Al 59’ i fezzanoti ribaltano il risultato con il bomber e capitano Baudi (nella foto) che sfrutta un assist di Fiori bravissimo a rubare palla a centrocampo. Al 61’ Angeletti è bravo a respingere la potente conclusione dalla distanza di Bacigalupo. Al 64’ provvidenziale uscita di Atzori sul lanciato Mariotti. Poco dopo al 66’ è bravo Angeletti a salvare su Miracoli. Al 90’ Ligorna in 10 per l’espulsione di Lurani. Nei minuti di recupero la Fezzanese sfiora due volte il terzo gol con Bruccini (palo su punizione) e il neoentrato Lunghi che impegna Atzori con un tiro dal limite.

Paolo Gaeta