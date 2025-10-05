Fezzanese, voglia di volare. A Loano obiettivo vittoria

La vittoria in rimonta per 4-2 in Coppa Italia con l’Arenzano di mercoledì scorso ha galvanizzato la Fezzanese (seconda in classifica in campionato), che oggi alle 15 cercherà il primo successo esterno stagionale sul campo del San Francesco Loano nella terza giornata del campionato di Eccellenza (arbitra Miraglia di Imperia, Florjana Doci di Savona e Toro di Chiavari). "In Coppa Italia abbiamo disputato un primo tempo non alla nostra altezza da ogni punto di vista – dice l’allenatore Giulio Ponte – Prendere poi gol dopo pochi secondi, soprattutto per una nostra disattenzione, è una cosa che non accetto e, come dico sempre ai ragazzi, non deve mai succedere per una serie di motivi. Poi qualcosa abbiamo cambiato nell’intervallo, specialmente nelle nostre teste, poi ed ammetto che abbiamo disputato uno dei migliori 45 minuti da quando sono qui, segnando quattro gol e giocando un gran calcio. Non era scontato ma questo dimostra che questa Fezzanese ha grande carattere e cuore. Faccio un plauso ai giovani che abbiamo impiegato perché hanno tutti dato un apporto enorme alla gara disputando tutti una grande prova, compresi i tre classe 2008 impiegati, Scopis, De Marco e Bastianelli. Spero però che servano da lezione i primi 45 minuti".

Testa ora al Loano "squadra con ottimi giovani e che fa dell’aggressività la sua miglior arma. Anche noi siamo in forma ed andremo là con grande umiltà per poter disputare un’altra ottima gara". Il Loano arriva dal sorprendente successo esterno per 1-0 ottenuto in Coppa Italia sul campo di una delle squadre più forti del campionato di Eccellenza, il Pietra Ligure: un avversario quindi da prendere con le molle anche se attualmente è penultimo con un solo punto all’attivo. Le altre partite della terza giornata: Arenzano-Millesimo, Bogliasco-Rivasamba, Carcarese-Genova, Golfo Paradiso Pro Recco-Molassana, Pietra Ligure-Campomorone, Sporting Taggia-Athletic Club Albaro, Voltrese-Busalla.

Paolo Gaeta