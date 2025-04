Fidentina-Rolo 2-3: Ziliani regala la vittoria al Rolo nel finale

FIDENTINA 2 ROLO 3

FIDENTINA: Mora, Dodi (11’st Araldi), Visconti, Petrelli, Varani, Casarini, Calzetti (1’st Ferrara), Bandaogo, Bedotti, Pasaro (28’st Leporati), Delgrosso (10’st Alfieri). A disp.: Cattabiani, Azzali, Ferri, Lorenzani, Saccani. All.: Montanini

ROLO: Grigoli, Zironi, Lobello (35’st Catellani), Bassoli (24’st Blanco), Pappaianni, Maletti, Ziliani, Bahi (42’st Zito), Habib, Marani (22’st Scarpato), Borghi. A disp.: Cavazza, Acquafresca, Lorenzini, Quitadamo, Errichiello. All.: Bonini

Arbitro: Ciorba di Perugia

Reti: Borghi (R) al 5’pt, Pasaro (F) al 32’pt e al 12’st, Scarpato (R) al 32’st, Ziliani (R) al 44’st.

Note: ammoniti Casarini, Delgrosso, Lobello, Bahi, Habib.Il Rolo ai playout: in base ai risultati dell’ultimo turno lo disputerà o in casa col Colorno o la Gotico, o in casa del Colorno. Ieri un finale clamoroso: sul 2-2 la Fidentina sbaglia un rigore all’88’ con Ferrara (traversa) e poi Araldi manda di un millimetro a lato di testa. Il Rolo riparte e la vince con Ziliani.